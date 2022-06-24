Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском

Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.

«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом – более тысячи человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.

Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.