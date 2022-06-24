Стало известно о выходе сил ЛНР к южным окраинам Лисичанска

Военные ЛНР вышли к южной окраине города Лисичанск, сообщил источник, близкий к командованию народной милиции республики.

«Наши передовые отряды вышли в так называемый район РТИ – завода резинотехнических изделий, где находятся промзона и соседние дома, построенные для его работников», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что бойцам удалось закрепиться, они заняли опорный пункт и блокпост, находящиеся на месте бывшего поста ГАИ. В этом месте продолжаются стрелковые бои, украинские военные стреляют в наступающих из минометов.

Силы ЛНР и их союзники также выходят к западным границам города. «Часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям», – заключил собеседник.

Между тем офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы подразделений республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое, передает ТАСС.

«Украинская группировка, находящаяся в котле Горское-Золотое, ликвидирована», – добавил он.

Ранее военные ЛНР сообщали, что ВСУ во время отхода из Золотого оставили собственный флаг.

В четверг глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что кольцо вокруг Лисичанска замкнется в ближайшие несколько дней.

Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.