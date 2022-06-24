Убегающие украинские военные бросили флаг в населенном пункте Золотое

Бойцы вооруженных сил Украины во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг, сообщил командир 6-го отдельного мотострелкового отряда им. Платова народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.

«Вот это в Золотом, «старые наши знакомые» – 108-й отдельный горно-штурмовой батальон (ВСУ) – потеряли свое знамя, не забрали с собой. Кто-то защищал до конца, он уже умер», – приводит слова командира отряда ЛНР РИА «Новости».

Отмечается, что в Горском и Золотом на данный момент ведутся бои, в части районов, взятых под контроль, проводятся зачистки.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что населенный пункт Золотое-2 взят войсками ЛНР и ВС России, также союзные силы вошли в Золотое-1.

До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.

Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль.