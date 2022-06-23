В ЛНР заявили о блокировании силами республики трассы Бахмут – Лисичанск

Украинские военные уже не смогут свободно пользоваться трассой Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Она находится в формате как минимум оперативного окружения, то есть по ней передвижение противника невозможно. Касательно полного перекрытия физического пока информация уточняется», – цитирует Филипоненко ТАСС.

По его словам, союзные части ЛНР и ВС России в скором времени блокируют сам Лисичанск с севера.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.

Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.

С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС России заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.