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22 июня, среда | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска
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В ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска
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В районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», – передает его слова ТАСС.
Накануне сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вплотную приблизились к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
Посол: Британия направила РФ высокомерную ноту по приговоренным в ДНР к смерти наемникам
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Лондон обратился к Москве по осужденным в Донецкой народной республике британским наемникам, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», – заявил посол в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный характер.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Депутат ДНР Андрей Луговой заявил, что осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих.
Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс
Командированным в Донбасс планируется выплачивать зарплату в двойном размере, соответствующие правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере», – цитирует постановление Мишустина ТАСС.
Это решение затрагивает занимающих должности в федеральных госорганах, при этом не относящихся к госслужбе работников учреждений, подведомственных федеральным органам.
Также это относится к работникам иных организаций, участвующих в работах по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.
Такие сотрудники будут получать суточные в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. Это же правило действует при возмещении расходов по найму жилого помещения.
Отмечается, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».
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Мощный взрыв прогремел в Донецке
Многоквартирные дома и детский сад в Донецке получили повреждения после обстрелов ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Ранее в понедельник мэр города сообщал, что в микрорайоне Азотный после обстрелов ВСУ начался сильный пожар.
Напомним, украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм, а в самом городе было приостановлено движение части транспорта из-за обстрела.
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Атаман Союза казаков рассказал о формировании отрядов для участия в спецоперации
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«Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое – они понимают, что идут помогать Родине», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Николай Дьяконов. Ранее сообщалось о наборе казаков-добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.
«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации, – пояснил атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. – Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Кроме того, мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом».
Дьяконов добавил, что перед каждым выходом подразделения проходят боевое слаживание. «Наша организация представлена в 79 регионах России. Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было – и везде люди вступают в добровольческие соединения. Как у нас говорят: казаков много не бывает и мало не покажется», – отметил атаман.
«Куда именно будет направлен добровольческий отряд – прерогатива военно-политического командования России», – сказал Дьяконов.
В понедельник Общественная служба новостей сообщила о том, что казачий отряд «Дон» объявил о наборе добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет.
Напомним, что в апреле в пресс-службе Всероссийского казачьего общества сообщили, что в спецоперации в Донбассе принимают участие около 1,4 тысяч казаков – представителей этой организации. Из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон.
В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска. Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса.
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Кадыров рассказал о сдаче в плен группы украинских военнослужащих
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
«Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», –написал Кадыров в Telegram-канале.
Также он опубликовал видео, в котором пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».
Ранее Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.
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Посол ЛНР сообщил о скором изменении в расстановке сил в Лисичанске
Силы Луганской народной республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник отметил, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск «оказались фактически обезглавлены», что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.
Посол добавил, что после ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников.
«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», – подчеркнул он.
Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.
Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.
Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
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Киев показал миру жертву обстрела ВСУ
В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Авторы материала в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Рады не стали утаивать, что инцидент произошел в Донецке. Однако пресс-служба парламента бывшей советской республики не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы, отмечает РИА «Новости».
При этом пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте, направленном в первую очередь на иностранную аудиторию, назвали «украинцами».
В основном – украиноязычном – Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке ДНР отсутствует.
Напомним, ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате атаки украинских военных в Калининском районе столицы республики погибла женщина. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 9 июня в 17.22 ВСУ выпустили по этому району девять снарядов калибром 155 миллиметров.
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Утром среды обстрелы Донецка продолжаются. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы».
Посол ЛНР назвал две важнейшие задачи в операции по освобождению Лисичанска
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«Наша задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск. При этом сообщения о визите Зеленского в Лисичанск не подтверждаются», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в регионе.
«С нашей точки зрения, ситуация улучшается. По крайней мере, там сформировалась условная «подкова». В районах четырех населенных пунктов идут активные боевые действия – это Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина и Белая Гора. Это территории со стороны Попасной, ближе к Лисичанску», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«По нашим данным, там сейчас сконцентрировалась достаточно большая группа живой силы противника и подтянулась техника. И это создает проблемы во всех близлежащих городах треугольника – Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Чтобы прекратить там постоянные обстрелы, нам необходимо ликвидировать лисичанскую группировку ВСУ», – добавил собеседник.
Дипломат подчеркнул, что сейчас есть «две важнейшие задачи». «Нам необходимо нанести удар по пригородам Лисичанска, а также зачистить трассу Лисичанск – Артемовск, где еще иногда прорывается противник, чтобы доставить дополнительные вооружения», – акцентировал Мирошник.
Посол также обратил внимание на сообщения о тайном визите Владимира Зеленского в Лисичанск. «Я разговаривал с местными жителями, но им ничего об этом неизвестно. Уверен, что подобная поездка не обошлась бы без какого-то пафоса со стороны Зеленского. Но даже если он и приехал, то только для того, чтобы в очередной раз пропиариться и показать западным кураторам, что он в силах это сделать», – рассуждает дипломат.
Он также напомнил, что не так давно была схожая поездка Зеленского в Запорожье. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции как местного населения, так и формирований ВСУ в этом регионе.
«Зеленского сложно назвать военачальником, но на Западе эти визиты трактуются именно как поездка главнокомандующего, который свободно посещает земли, подконтрольные Украине. Это своего рода отчет о том, на что были потрачены деньги, выделенные США и странами НАТО», – заключил Мирошник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. На данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных. Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.
Между тем нардеп «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что президент Зеленский «тайно приехал под обстрелами в Лисичанск, чтобы поддержать военных, увидеть все своими глазами и разобраться». Когда именно состоялась поездка, не уточняется.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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ВСУ возобновили обстрел Донецка натовским калибром
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Киевский район Донецка с раннего утра подвергся обстрелу украинской артиллерией, слышны звуки взрывов снарядов, виден дым. Украинская сторона использует натовский калибр снарядов – 155 мм.
Согласно данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинская сторона использует натовский калибр снарядов – 155 мм. Очевидцы сообщают о падениях снарядов в районе Донецк-Сити, передает ТАСС.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по направлению: 07.45 (совпадает с мск) – н.п. Пески – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. 07.55 – н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 08.00 – н.п. Пески – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», – сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы».
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Минобороны показало видео пуска «Калибров» по объектам ВСУ с борта фрегата
Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
Ранее МО сообщило, что «Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
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Военная авиация России пролетела над Донецком после обстрелов ВСУ
Военную авиацию Вооруженных сил России заметили в небе над Донецком в понедельник после возобновившихся мощных обстрелов города со стороны ВСУ.
Массированные обстрелы Донецка ведутся с 13 июня. Авиацию над городом в последний раз слышали в ночь на 19 июня после интенсивного обстрела. Как отмечают местные жители, в результате работы российской авиации периодичность артиллерийских обстрелов ВСУ снизилась, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
В понедельник сообщалось об обстреле украинскими войсками Киевского района города Донецка, по которому выпустили пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм.
В ЛНР сообщили об освобождении поселка Тошковка под Северодонецком
Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР), освобожден от украинских военных формирований, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Тошковка свободна», – цитирует ТАСС Киселева.
Он добавил, что в понедельник завершена зачистка поселка Метелкино.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка в поселке Метелкино.
До этого источник в народной милиции ЛНР сообщил, что в Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобожден населенный пункт Метелкино.
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Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Первое иностранное судно вышло из Мариупольского порта по гуманитарному коридору, который организовали российские военные, сообщают информационные агентства.
Из порта Мариуполя вышло иностранное судно Azov Concord, передает РИА «Новости».
Сухогруз отправился в Новороссийск, его сопровождают российские боевые корабли.
В ходе боев за Мариуполь он получил повреждения, но владелец смог восстановить судно и набрать команду. Перед выходом судовладелец рассчитался с портовыми службами.
Ранее командующий Новороссийской военно-морской базой контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщил, что боевые корабли Военно-морского флота и погрануправления ФСБ сопроводят суда, отправляющиеся по гуманитарному коридору из Мариуполя.
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В ДНР сообщили об ударе ВСУ двумя ракетами из БМ-27 «Ураган» по Макеевке
Украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 «Ураган», сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.40 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено две ракеты из БМ-27 «Ураган», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее в ЛНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по населенному пункту Хорошее.
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