Посол ЛНР назвал две важнейшие задачи в операции по освобождению Лисичанска

«Наша задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск. При этом сообщения о визите Зеленского в Лисичанск не подтверждаются», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в регионе.

«С нашей точки зрения, ситуация улучшается. По крайней мере, там сформировалась условная «подкова». В районах четырех населенных пунктов идут активные боевые действия – это Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина и Белая Гора. Это территории со стороны Попасной, ближе к Лисичанску», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«По нашим данным, там сейчас сконцентрировалась достаточно большая группа живой силы противника и подтянулась техника. И это создает проблемы во всех близлежащих городах треугольника – Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Чтобы прекратить там постоянные обстрелы, нам необходимо ликвидировать лисичанскую группировку ВСУ», – добавил собеседник.

Дипломат подчеркнул, что сейчас есть «две важнейшие задачи». «Нам необходимо нанести удар по пригородам Лисичанска, а также зачистить трассу Лисичанск – Артемовск, где еще иногда прорывается противник, чтобы доставить дополнительные вооружения», – акцентировал Мирошник.

Посол также обратил внимание на сообщения о тайном визите Владимира Зеленского в Лисичанск. «Я разговаривал с местными жителями, но им ничего об этом неизвестно. Уверен, что подобная поездка не обошлась бы без какого-то пафоса со стороны Зеленского. Но даже если он и приехал, то только для того, чтобы в очередной раз пропиариться и показать западным кураторам, что он в силах это сделать», – рассуждает дипломат.

Он также напомнил, что не так давно была схожая поездка Зеленского в Запорожье. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции как местного населения, так и формирований ВСУ в этом регионе.

«Зеленского сложно назвать военачальником, но на Западе эти визиты трактуются именно как поездка главнокомандующего, который свободно посещает земли, подконтрольные Украине. Это своего рода отчет о том, на что были потрачены деньги, выделенные США и странами НАТО», – заключил Мирошник.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. На данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных. Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.

Между тем нардеп «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что президент Зеленский «тайно приехал под обстрелами в Лисичанск, чтобы поддержать военных, увидеть все своими глазами и разобраться». Когда именно состоялась поездка, не уточняется.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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