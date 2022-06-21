Посол ЛНР сообщил о скором изменении в расстановке сил в Лисичанске

Силы Луганской народной республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», – написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник отметил, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск «оказались фактически обезглавлены», что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.

Посол добавил, что после ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников.

«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», – подчеркнул он.

Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.

Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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