Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое – это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», – передает РИА «Новости» его слова.

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Также Мирошник рассказал, что украинские боевики в районах городов Горское и Золотое уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен.

«Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления», – добавил он.

По словам посла, там находится около 1,5–2 тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.

Он подчеркнул, что украинские войска в Горском и Золотом оказались в «полном котле», причем в данном районе была сосредоточена достаточно серьезная техника, из которой активно били по территориям ЛНР и до начала эскалации, и после нее.

Ранее сообщалось, что милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.

Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.