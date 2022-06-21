ВСУ разместили огневые точки в больницах Одессы, Авдеевки и Славянска

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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

Морские перевозки жизненно важны для обеспечения целого ряда регионов России Эрик Романенко/ТАСС
России необходим масштабный торговый и рыболовный флот, заявляет целый ряд российских руководителей. Насколько значимы сегодня для нашей страны морской транспорт и морская торговля, в каком положении они оказались после начала санкционной войны с Западом – и каким образом они способны помочь России выиграть эту войну? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

В 2018 году Качиньский обещал уйти из политики. Но передумал Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
«Подлинный правитель Польши», «крестный отец польских консерваторов», «автор безумных польских амбиций». Так эксперты описывают Ярослава Качиньского, ушедшего в отставку с поста вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Что стало причиной решения и как оно отразится на внешнеполитическом курсе Варшавы, объявившей русофобию «мейнстримом»? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Российская публика лучше российских творцов

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Многим нашим творцам, хотят они того или нет, придется наконец-то познакомиться с отечественной публикой. И нашим творцам во всех культурных жанрах придется еще постараться, чтобы заслужить ее внимание. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия успела соскочить с Болонской системы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Университетом в классическом понимании назвать его трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Британия против России: глобальная война

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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    ВСУ разместили огневые точки в больницах Одессы, Авдеевки и Славянска

    		    21 июня 2022, 21:44
    Фото: vpolikliniki.ru
    Текст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует здания медицинских учреждений, чтобы разместить в них тяжелое вооружение, в частности в поликлинике Одессы разместились подразделения теробороны, рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

    «В городской поликлинике Одессы № 29 (ул. Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    По его словам, ВСУ оборудовали огневые и снайперские точки в центральной городской больнице Авдеевки, заминировав подходы к больнице, не сообщив об этом населению.

    «Кроме того, в Славянске Донецкой народной республики на территориях психоневрологического интерната (ул. Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (ул. Свободы) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО», – добавил он.

    Мирным населением противник прикрывается как живым щитом с целью обвинить ВС России в нарушении гуманитарных норм, отметил генерал.


    В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
    		    21 июня 2022, 14:54
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Дарья Волкова

    «Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.

    «Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    «Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.

    «Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.  

    «Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.

    В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.

    «Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.

    «Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.

    «Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.

    Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.

    «Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.

    Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

    Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.

    Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

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    Коментарии (4)
    Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов
    		    21 июня 2022, 08:58
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Вера Басилая

    Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком».

    «Люди получают ранения и гибнут впустую – это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой – оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. – прим. ВЗГЛЯД), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», – приводит РИА «Новости» слова наемника.

    По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы, заявив, что украинцам ничего не светит, «если они собираются и дальше воевать точно так же».

    Ранее осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

    Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.

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    Коментарии (71)
    Шольц резко ответил на критику Украины
    		    21 июня 2022, 11:21
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Вера Басилая

    Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.

    «Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.

    Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

    Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.

    По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.

    Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.

    Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (28)
    Минобороны сообщило о провале новой попытки захвата острова Змеиный Украиной
    		    21 июня 2022, 14:12
    Фото: Миноборы РФ

    Накануне около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.

    В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

    «Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.

    Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.

    Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.

    «Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.

    Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный.

    Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», – отметили в российском оборонном ведомстве.

    «Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.

    После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», – напомнил Конашенков.

    В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.

    В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».

    На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.

    Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области», – подытожили в Минобороны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.

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    Коментарии (48)
    Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе
    		    21 июня 2022, 14:18
    Фото: Миноборы РФ

    Ракетными войсками и артиллерией поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.

    Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области.

    Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой народной республики (ДНР), Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лозовский Луганской народной республики (ЛНР), Лозовая, Кременец, Александровка ДНР, Долгенькое и Топольское Харьковской области.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.

    «В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери.

    В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав», – сообщил Конашенков.

    «Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую».

    В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.

    «Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения.

    Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых – в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела», – отметили в российском оборонном ведомстве.

    «В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

    Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.

    При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил.

    По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

    В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому.

    Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», – подытожили в Минобороны.

    Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Ониксами» уничтожена станция управления «Байрактарами» в Одесской области.

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    Коментарии (26)
    Украинские резервисты сдались без сопротивления под Северодонецком
    		    21 июня 2022, 12:34
    Фото: t.me/rian_ru
    Текст: Вера Басилая

    Под Сиротино в пригороде Северодонецка девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления.

    Среди сдавшихся – трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем – в Харькове, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.

    До этого посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.

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    Коментарии (20)
    Посол ЛНР сообщил о скором изменении в расстановке сил в Лисичанске

    21 июня 2022, 03:21

    Текст: Александра Юдина

    Силы Луганской народной республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», – написал он в своем Telegram-канале.

    Мирошник отметил, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск «оказались фактически обезглавлены», что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.

    Посол добавил, что после ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников.

    «Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», – подчеркнул он.

    Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.

    Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    В Минобороны констатировали неспособность ВСУ засечь «Искандеры»

    21 июня 2022, 12:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская противовоздушная оборона не в состоянии перехватить ракету комплексов «Искандер», ее не могут засечь спутники и дроны, заявил начальник расчета такого комплекса Роман в представленном Минобороны ролике.

    «Нашим подразделением выполняются боевые задачи успешно, точно и в срок. Ракетный комплекс «Искандер» оперативен, мобилен, быстр и точен. Ракеты попадают точно в цель. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходных пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки. Поэтому для беспилотных летательных аппаратов, в также спутников мы остаемся незамеченными», – приводит слова Романа РИА «Новости».

    Также Минобороны показало кадры боевого применения комплексов с пуском крылатой ракеты в ходе спецоперации.

    Искандер, по данным ведомства, плохо заметен из-за маскировки комплекса, которая не просто является камуфляжем, но и нейтрализует радиоволны от украинских локаторов.

    Ранее Минобороны показывало уничтожение военных целей на Украине расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

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    Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень

    21 июня 2022, 04:56

    Текст: Александра Юдина

    Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    «Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.

    Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.

    Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.

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    Минобороны показало кадры поражения американских гаубиц М-777
    		    21 июня 2022, 16:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Минобороны России опубликовало запись, на которой продемонстрированы кадры уничтожения огневых позиций 155 мм гаубиц М-777, поступивших на Украину из США.

    Беспилотники сначала провели разведку местности, а далее навели на огневые позиции противника орудия. Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ.

    На кадрах, распространенных ведомством, видно, как беспилотники проводят разведку местности и на огневые позиции противника наводятся орудия.

     

    Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ. Отмечается, что по украинским позициям был нанесен удар высокоточными артиллерийскими боеприпасами, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

    Отмечается, что в результате точного попадания два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены.

    По данным Минобороны, всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами уничтожены пятнадцать 155 мм гаубиц М-777.

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    Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата

    21 июня 2022, 17:07

    Текст: Елизавета Булкина

    Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.

    «Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.

    На ваш взгляд

     
    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





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    В Запорожской области заявили о неизбежной передаче России АЭС в Энергодаре

    21 июня 2022, 08:08

    Текст: Вера Басилая

    АЭС в Энергодаре (Запорожская АЭС) рано или поздно будет передана под управление Российской Федерации, процесс будет проходить максимально аккуратно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Атомная станция рано или поздно будет взята под контроль РФ, но сделано это будет максимально аккуратно и щадяще, чтобы не было никаких провокаций со стороны присутствующих в украинском «Энергоатоме» и в «Укрэнерго» агентов влияния [президента Украины Владимира Зеленского]. Атомная энергетика - это серьезная отрасль, здесь каждый шаг должен быть взвешен. Суть логики и необратимости процесса диктует нам то, что переход Запорожской АЭС под управление РФ рано или поздно должен произойти, скорее всего, рано», – цитирует ТАСС Рогова.

    По его словам, охраняют АЭС российские силовики вместе с бывшими нацгвардейцами Украины, которые перешли на сторону России.

    «По Запорожской АЭС масса вопросов. Естественно, Россия четко остается верна международным стандартам и взаимодействию с МАГАТЭ, поэтому все действия, которые осуществляются помимо обеспечения безопасности, происходят по согласованию и с уведомления непосредственно МАГАТЭ», – отметил он.

    Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этого агентства сообщал 6 июня, что МАГАТЭ работает над созданием условий для отправки на станцию миссии экспертов.

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    Германия и Словакия не смогли договориться о поставке танков Украине
    		    21 июня 2022, 10:57
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Передача Украине тяжелых вооружений в рамках круговых поставок, планировавшихся Германией и Словакией, затягивается из-за отсутствия договоренности между Берлином и Братиславой, сообщает Business Insider.

    По данным издания, Словакия готовилась передать Киеву 30 танков Т-72 советского производства и получить взамен более современные танки из Германии. Но на прошлой неделе Братислава отказалась от круговых поставок, после того как Берлин предложил ей 15 танков «Леопард-2А4» в качестве компенсации. По мнению словацких властей, этого недостаточно для обороны страны, пишет Business Insider.

    Ранее Словакия подписала контракт с Украиной на поставку самоходных гаубиц Zuzana 2. Самоходные гаубицы Zuzana, выпуск которых налажен на оборонных заводах Словакии, имеют калибр 155 мм.

    Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой о поставках оружия. Хотя ряд стран начал поставлять Киеву отдельные виды вооружения, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз выступал с критикой в адрес Германии, обвиняя в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают. В Германии при этом объясняли отказ от поставок Украине танков недоверием Зеленскому.

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    В Канаде решили принять позволяющий конфисковать российские активы закон

    21 июня 2022, 03:55

    Текст: Александра Юдина

    Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, заявила глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто.

    «Мы надеемся на то, что в ближайшие дни будет принято [новое] бюджетное законодательство. Оно впервые для Канады включает в себя меры, которые позволят конфисковывать замороженные и подпавшие под санкции активы», – передает ТАСС ее слова.

    Фриланд добавила, что «важно найти средства для восстановления Украины». «И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы», – отметила она.

    Ранее правительство Польши заявило, что намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике. 

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    Байден назвал спецоперацию России причиной рекордного роста числа беженцев в мире
    		    20 июня 2022, 22:43
    Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.

    «Мы достигли мрачной отметки: согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более 100 млн человек принудительно перемещены, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тыс. афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером», процитированы его слова на сайте Белого дома.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации Украину покинули более 5 млн граждан.

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