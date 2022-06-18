Евраев рассказал о ремонте больниц в Ярославской области

По федеральной программе модернизации в Ярославской области будет отремонтировано 117 медучреждений, построено 14 модульных зданий и закуплено почти 500 единиц оборудования. Об этом по итогам участия в видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил врио губернатора области Михаил Евраев.

Ярославская область вошла в число регионов, «где открывают новые и капитально ремонтируют больницы». Об этом в субботу сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев по итогам участия в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства принимал участие в открытии новых медицинских центров в ряде российских регионов посредством видеосвязи.

«По федеральной программе модернизации завершаем работы в ярославской поликлинике N2. Медики уже принимают пациентов в комфортных условиях. Всего по этой программе в нашем регионе отремонтируем 117 медучреждений, закупим почти 500 единиц оборудования, 26 автомобилей, построим 14 модульных зданий. Планы большие. Господдержка дает все возможности, чтобы их реализовать», – пишет Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, президент поставил задачу – повысить доступность и качество медпомощи, «сделать так, чтобы граждане видели изменения к лучшему». «Особенно это касается жителей малых городов и поселков, пенсионеров и семей с детьми», – отметил врио.

Евраев добавил, что для привлечения медиков в области выделили 100 млн рублей на покупку жилья в дополнение к программе «Земский доктор». «Будем работать над тем, чтобы жители отдаленных территорий не ощущали дефицита специалистов и получали помощь в достойных условиях», – заверил врио губернатора Ярославской области.

Всего в субботу планировалось открыть 19 медицинских учреждений. В частности, был запущен инфекционный центр в Белгороде, который максимально сможет вместить до 330 пациентов. В Волгограде и Улан-Уде президенту представили обновленные клинические онкодиспансеры.

В Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле в этот день открылись дополнительные поликлиники: часть из них прошла капитальный ремонт, а часть построена с нуля.

Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области Владимиром Путиным 12 октября прошлого года. Дмитрий Миронов, который возглавлял регион с 2016 года, сложил полномочия досрочно в связи с назначением помощником главы государства.

Путин отметил, что Евраеву нужно чаще общаться с трудовыми коллективами региона, знать, что происходит в реальном секторе экономики. «Михаил Яковлевич, вы довольно быстро вошли в курс дел Ярославской области. Я бы просил вас почаще бывать в трудовых коллективах, не только в медицинских, но и в других, поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что происходит в реальном секторе экономики Ярославской области», – сказал президент.

По словам главы государства, Ярославская область является одним из крупнейших и важнейших регионов в этом смысле. «Потом встретимся с вами и переговорим», – добавил он.