Турки пожаловалась россиянам на жизнь

В одном из турецких изданий был опубликован материал о дефиците туров на курорты страны для россиян, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков.

В статье сообщается о резком росте спроса на поездки в Турцию среди в россиян, отмечается нехватка путевок.

Читатели издания Haber7 выразили недовольство увеличением количества российских туристов на фоне снижающего уровня жизни в самой Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

«Бесплатный отдых никто не упустит. Им все бесплатно. А нам – дорого», – возмутился Arif.

Еще один человек отметил, что россияне стало активнее покупать недвижимость в стране.

«США и ЕС постепенно толкают нас в объятья России», – добавил он.

Aslan призвал власти поднять налоги для предприятий в сфере туризма, чтобы сбалансировать экономику.

Еще один пользователь пожаловался на дороговизну отдыха для самих граждан Турции.

«Для людей со средним и низким достатком отдых – это мечта», – прокомментировал он.

Еще один читатель под ником Bozok пожаловался на отсутствие возможности выехать из провинции из-за дорогой платы за дорогу.

Комментаторы также посоветовали властям увеличить количество рейсов из России, чтобы суметь принять всех желающих.