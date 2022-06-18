Турки пожаловалась россиянам на жизнь

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 17:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Турки пожаловалась россиянам на жизнь
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В одном из турецких изданий был опубликован материал о дефиците туров на курорты страны для россиян, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков.
В статье сообщается о резком росте спроса на поездки в Турцию среди в россиян, отмечается нехватка путевок.
Читатели издания Haber7 выразили недовольство увеличением количества российских туристов на фоне снижающего уровня жизни в самой Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
«Бесплатный отдых никто не упустит. Им все бесплатно. А нам – дорого», – возмутился Arif.
Еще один человек отметил, что россияне стало активнее покупать недвижимость в стране.
«США и ЕС постепенно толкают нас в объятья России», – добавил он.
Aslan призвал власти поднять налоги для предприятий в сфере туризма, чтобы сбалансировать экономику.
Еще один пользователь пожаловался на дороговизну отдыха для самих граждан Турции.
«Для людей со средним и низким достатком отдых – это мечта», – прокомментировал он.
Еще один читатель под ником Bozok пожаловался на отсутствие возможности выехать из провинции из-за дорогой платы за дорогу.
Комментаторы также посоветовали властям увеличить количество рейсов из России, чтобы суметь принять всех желающих.
Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»
Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Путин: Россия не против вступления Украины в ЕС
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Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.
«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Европа начала использовать закупленный на зиму газ
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Газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg указывает, что снизились поставки в Италию, Германию, Францию, Австрию и ряд других стран. Сокращение поставок совпало с временным закрытием после пожара крупного американского СПГ-завода Freeport LNG – как поясняет агентство, «в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива».
Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что в худшем сценарии, при котором прекратится подача газа по «Северному потоку», Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Французы увидели намек для ЕС в заявлениях Путина на ПМЭФ
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Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума, уделив внимание вопросу вступления Украины в Евросоюз.
«Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет», – сказал накануне Путин, напомнив, что ЕС не является военным либо оборонительным союзом, передает РИА «Новости».
Один из читателей под ником Insight2000 указал, что необходимо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины.
«За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», – считает Insight2000.
«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!..» – заметил MICHEL BOUCHARDY.
«Присоединить Украину к Европе – значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», – уверен Ludwig3.
«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», – поддержал его anonyme 38572.
Ранее Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
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Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ЛНР и ДНР
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так же, как не признала Тайвань и Косово.
По словам Токаева, если признать все нации, которые рассчитывают на самоопределение, то на планете вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, будет более 500 и 600 стран. Все это, по его словам, обернется хаосом, передает РИА «Новости».
«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.
Он добавил, что это откровенный ответ на откровенный вопрос.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей.
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Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей
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В России завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных, сообщил источник в правоохранительных органах.
Батынскому «предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением содеянного и с уточнением новых обстоятельств совершенного преступления». Источник ТАСС сообщил, что состоялась «очная ставка с потерпевшей». Дело передадут «в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения».
Дело расследовано по факту обстрела мирных жителей, насильственных действий сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы, издевательства над мирными жителями, угрозы убийством и убийства. Потерпевшая на очной ставке детально рассказала о преступлениях Батынского, который в полном объеме подтвердил ее показания. Адвокат украинского военного Игорь Вагин сообщил, что тот признает вину в полном объеме и раскаивается.
Напомним, по данным следствия, в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, «угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», а затем застрелил мужчину. Негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме.
По словам пленных, офицер злоупотреблял наркотиками, а после произошедшего его избили сослуживцы, которые даже предлагали его убить.
Песков прокомментировал информацию об «отказе» Токаева принять орден Александра Невского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российская сторона якобы планировала наградить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского.
«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», – передает «Подъем» его слова.
Ранее агентство Тенгриньюс со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая сообщило, что Токаев решил не принимать казахстанские и иностранные награды до конца срока своих полномочий в качестве главы государства.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить
С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.
Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Глава «Новатэка»: Финляндия начала скупать российский СПГ
Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк», загрузка завода в текущих условиях не спадает, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.
«Финляндия сказала, что мы не будем (покупать – прим. ВЗГЛЯД) из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – сказал он, отвечая журналистам на вопрос о работе проекта «Криогаз-Высоцк», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за неуплаты по новой схеме, в 2021 году компания поставила Gasum 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления газа в Финляндии, сообщили в компании 21 мая.
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Политолог: Визовый режим создаст сложности уехавшим на Украину россиянам
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«Введение визового режима скажется лишь на тех россиянах, которые подались на Украину или уехали в третьи страны, и ради пиара приезжают в Киев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского ввести визовый режим для россиян.
«Вопрос введения визового режима для россиян обсуждался на Украине давно. Его впервые подняли еще во времена правления Виктора Ющенко. И, положа руку на сердце, давайте признаем: этот режим между Москвой и Киевом де-факто действует уже несколько лет», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По словам собеседника, «условный отсчет надо вести с момента, когда Украина ввела электронное декларирование въезда граждан РФ, особенно для мужчин». «Поэтому текущее решение Зеленского принципиально вряд ли изменит ситуацию коренным образом», – подчеркнул он.
«Единственное, кому это создаст реальные сложности, так это тем россиянам, которые уже подались на Украину. Им теперь будет непросто там находиться, поскольку потребуется экстренно оформлять эти визы, либо покидать Украину. Сложно придется и тем, кто сейчас уехал в Израиль, Италию или еще какую-то европейскую страну и отсиживается там, планируя посещать Киев для собственного пиара», – рассуждает эксперт.
Корнилов также отметил, что «за счет небольшого пассажиропотока между государствами, это решение не затронет большое количество людей». «Я надеюсь, что со сменой власти на Украине между нашими странами восстановятся дружеские партнерские отношения, а все эти решения будут отменены новым нормальным правительством», – заключил Корнилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. «Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
При этом Москва не получила уведомление о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран. А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Forbes: Западу надоело поддерживать Украину
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Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Автор подчеркнула, в первые дни эскалации кризиса люди «стремились поддержать» Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире, передает РИА «Новости».
Так, по статистике организации «Врачи без границ», количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тыс. по сравнению с 70 тыс. в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, добавила Барнс.
Колумнист напомнила, что куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак ранее заявляла, что число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
«Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается», –резюмировала Барнс.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Агроном рассказал, какие растения еще не поздно посадить на даче
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При наличии свободного участка под посев все еще не поздно посадить зеленные культуры, редьку, редис и дайкон, а также возможно получить урожай с огурцов, кабачков и томатов, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.
«Если сейчас в огороде есть свободный кусочек, то, само собой, можно сеять несколько сроков зеленные культуры. В принципе, не поздно получить корнеплоды, например редис, редьку, дайкон. Их, как и зелень, можно сеять в несколько приемов, в том числе в августе, и получать урожай», – говорит Викулов.
Также все еще есть время либо посеять либо посадить рассаду, утверждает агроном. Так возможно получить неплохой урожай огурцов, кабачков, и в меньшей степени это относится к помидорам.
«Все это мы говорим про посев в открытом грунте. В теплице же все иначе: можно посадить томаты и огурцы», – заключил специалист.
Ранее советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Нвер Гаспарян в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал гражданам, как можно защитить свою данную территорию от вредительства соседей. Поспособствовать решению данной проблемы может установка камеры видеонаблюдения на дачном участке.
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