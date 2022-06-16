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Пасечник заявил о готовности Сирии признать ЛНР и ДНР
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Дамаск подтвердил руководству Луганской народной республики, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией.
Эксперт: Россия обрела промышленную мощь освобожденных в ходе спецоперации территорий
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«Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории, богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы», – заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба Народного фронта Илья Семин, говоря об экономическом потенциале Донбасса и освобожденных территорий Украины.
В Донбассе развита черная металлургия, химическая и угольная промышленность, а у Херсонской и Запорожской областей огромен сельскохозяйственный потенциал. «Эти регионы могут получить новое дыхание в кооперации с другими российскими предприятиями, начать создавать новую продукцию. В том числе не только для российского рынка, но и как минимум для Евразийского экономического союза», – считает член центрального штаба Народного фронта (ОНФ) Илья Семин.
«Инвестиции в освобожденные территории создадут для экономики России новую добавленную стоимость. Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы, где сейчас случилась трагедия. Но после восстановления вся эта промышленная мощь может вернуться, как это произошло с Крымом, но в гораздо больших размерах», – полагает он.
По его оценке, уже сейчас на этих территориях появляются новые рабочие места в сфере строительства. Только одна эта отрасль может дать огромный кумулятивный эффект, отметил Семин. «Я всегда выступал за межрегиональную трудовую мобильность. Люди, которые хотят развивать промышленность, обладают инженерными навыками, могут получить второе дыхание для самореализации. Амбиции у этих территорий высокие, они не будут претендовать на вторичную роль, а хотят с помощью кооперации с Россией выйти на новый уровень развития», – указывает эксперт.
Кроме того, на этих территориях Россия найдет не только рынки сбыта, но и новых поставщиков, указал собеседник. «В России по-прежнему существуют огромные возможности для внутренних рынков и инвесторов. Если бывшие украинские предприятия оперативно сориентируются, то могут начать производить продукцию, которая будет поставляться в качестве сырья, комплектующих и прочих материалов для производств, расположенных в России. Такая межрегиональная кооперация может дать кумулятивно-синергический эффект для всей экономики России», – уверен эксперт.
Кроме того, по мнению Семина, многие программисты с освобожденных территорий могут влиться и усилить российский IT-сектор. «На Украине немало профессиональных программистов. Они вполне могут быть заинтересованы работать на российские компании. Это еще та советская школа, которая продолжат сейчас давать результаты. Если раньше это были физики и математики, потом банкиры, то теперь – программисты. В советское время Донбасс был очень развитым регионом, в том числе с сильной средней и высшей школой», – напомнил Семин.
В конце мая «Единая Россия» решила закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность, считают в партии.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.
Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
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На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.
По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.
Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.
Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.
Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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Лондон поручил Киеву заниматься освобождением приговоренных в ДНР наемников
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Великобритания поручила Украине заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как в Лондоне принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», – сказал посол в эфире телеканала «Россия-24», сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что британцы «взяли линию» на то, чтобы избегать всяческого контакта с властями ДНР, вынесшими приговор, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор.
«Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов», – отметил посол.
При этом, по его словам, официальные британские власти не обращаются к России, «поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Приговоренные к смертной казни в ДНР наемники не подали прошений о помиловании
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Верховный суд Донецкой народной республики не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, сообщили в суде.
«На данный момент прошений от них не поступало», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Там пояснили, что наемникам выдали на руки переведенный полный текст приговора.
Ранее адвокат одного из осужденных Юлия Церковникова сообщала, что британская сторона не обращалась к властям ДНР в связи со смертным приговором.
Посол России в Британии Андрей Келин заявлял, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов предупредили о высылке из России
Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию, сообщили в МВД.
В МВД отметили, что продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством, передает ТАСС.
В ведомстве также уточнили, что такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», – подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек.
Глава ДНР призвал освободить все русские города на Украине
В результате специальной военной операции на Украине должны быть освобождены все русские города, включая Одессу, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Нужно освобождать все русские города», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.
Глава ДНР также поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца года. «Я очень на это надеюсь», – сказал Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
Россия, Иран и Турция призвали Израиль прекратить нападения в Сирии
Россия, Иран и Турция как страны-гаранты «астанинского» процесса осудили нападения Израиля в Сирии, следует из заявления трех стран по итогам «астанинских» переговоров по Сирии.
«Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить», – передает РИА «Новости» суть заявления.
Как подчеркнули стороны, использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан.
Также в заявлении утверждается, что Россия, Иран и Турция заявили о необходимости выполнить договоренности по северу Сирии. «Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии», – отмечено в документе.
Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорившись прилагать усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации там, а также подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.
Отмечается, что Россия, Иран и Турция уверены, что сирийский конфликт не имеет военного решения.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.
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Лондон не захотел обращаться в ДНР по приговору британским наемникам
Британская сторона не обращалась к властям Донецкой народной республики в связи со смертным приговором, вынесенным британским наемникам, сообщила адвокат одного из осужденных Шона Пиннера Юлия Церковникова.
«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой народной республики никаких обращений не поступало», – сказала Церковникова ТАСС.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Пасечник: Силы ЛНР заходили в Рубежное почти врукопашную
Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заходили в город почти врукопашную, чтобы сохранить жизни гражданского населения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Было очень сложно и практически мы заходили в Рубежное, как говорится, врукопашную, поэтому очень сложно, в каждом отдельном случае мы ищем варианты решения этой проблемы: как сделать так, чтобы территорию освободить при минимальном нанесении ущерба и вреда здоровью и жизни граждан», – передает его слова ТАСС.
При этом Пасечник отметил, что возможный статус ЛНР в случае вхождения в состав Российской Федерации пока не обсуждался.
«Пока мы не обсуждали этот вопрос. Абсолютно искренне говорю, потому что у нас много вопросов, связанных с войной. <...> На референдуме мы это решим все вместе», – сказал он.
«Я уверен, что подавляющее большинство жителей республики однозначно выскажутся за вхождение в состав Российской Федерации, я в этом уверен на сто процентов», – добавил глава ЛНР.
По его словам, не исключено, что в Донбассе могут быть размещены миротворцы ОДКБ. «Я допущу такой заход [миротворцев]. Пока у нас идут активные боевые действия, мы достаточно эффективно справляемся с поставленными задачами. Заход ОДКБ может быть осуществлен в рамках специальной военной операции, я думаю, подобное решение (об обращении к ОДКБ) будет принимать президент РФ Владимир Путин. Если они необходимы будут – они зайдут, но пока мы сами справляемся», – добавил Пасечник.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о планах ДНР войти в состав России, сохранив в названии слово «республика».
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В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией».
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Гражданам Украины, ДНР и ЛНР в России предложили оформить разрешительные документы
Для урегулирования своего правового положения граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут продлить срок временного пребывания в России, постановки на миграционный учет или оформить документы на проживание, сообщили в МВД.
«В настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы Российской Федерации. В целях урегулирования своего правового положения в Российской Федерации данные лица вправе обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание», – говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Кроме того, им предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.
Ранее в МВД предупредили, что граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию.
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Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка
Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, два дома загорелись из-за обстрела со стороны украинских войск.
Отмечается, что два дома загорелись в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск.
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях жилых домов в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Донецка по адресам: Куйбышевский район: улица Степная, 76 – возгорание частного жилого дома. Кировский район: улица Уральская, 12в – возгорание частного жилого дома», – говорится в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов вооруженными формированиями Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка.
Действия украинской армии в ведомстве назвали беспрецедентными по своей жестокости, так как они влекут человеческие жертвы и колоссальные разрушения. При обстреле Донецка за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.
Ранее СМИ сообщили, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь.
Более того, украинские вооруженные формирования применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк.
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В Кремле поприветствовали признание ДНР и ЛНР другими странами
Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой», – передает РИА «Новости» его слова.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
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Украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке
Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке, сообщила народная милиция Луганской народной республики.
«Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода «Азот», где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители», – рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале.
Мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия, рассказали, что на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Россия направила в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома
Материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР и гибелью мирных жителей 13 июня направил советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Это уже шестая подборка свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, которую СПЧ рассылает по двум тысячам адресов, включая зарубежных политиков, дипломатов, журналистов, общественников, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
В документах отмечается, что 13 июня украинские военные вели неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО «Ураган», «Град», применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм. Всего за сутки было выпущено 620 различных боеприпасов. Под огнем оказались 13 городов и населенных пунктов, погибли 5 гражданских лиц, свыше 30 получили ранения.
Особый резонанс вызвал обстрел Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства: беременные женщины были вынуждены прятаться в подвалах, а часть врачей и акушеров оставалась под обстрелом с нетранспортабельными новорожденными.
«Армия Украины бомбардировала жилые кварталы в течение всего дня, хотя украинским властям прекрасно известно, что в подвергшихся обстрелу населенных пунктах нет никаких военных объектов, армейских частей или вооружений. Направляем для изучения информацию, собранную российскими и донецкими правозащитниками, и просим задействовать все свои возможности и влияние для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», – приводятся слова Фадеева.