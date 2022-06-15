В НАТО собрались выделить Киеву новый пакет помощи

Министры обороны НАТО заслушают в среду вечером министра обороны Украины Алексея Резникова и объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию, анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Сегодня мы встретимся с коллегами из Украины, Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС. Это будет возможность для министра обороны Украины рассказать о том, что Украине нужно в срочном порядке, чтобы союзники по НАТО сделали новые объявления о новой помощи. Союзники привержены оказанию военной помощи Украине, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию», – цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО готовит план перевода армии Украины с постсоветского вооружения на оружие альянса. «Нам надо помочь Украине модернизировать вооруженные силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование альянса», – добавил он.

Столтенберг сообщил также, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Мадриде в конце июня. «Конечно, мы будем рады видеть его лично, но если это будет невозможно, то он сможет обратиться к лидерам по видеосвязи», – сказал он.

10 июня президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений. Позднее Макрон заявил, что главе украинского государства придется вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет частью Европы».