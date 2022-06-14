В ЛНР назвали число наемников на заводе «Азот» в Северодонецке

На заводе «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики укрываются около 2,5 тыс. боевиков, из них порядка четверти – иностранные наемники, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тыс. там находится военнослужащих, общее число, которые засели», – заявил Киселев в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что это примерно столько же, сколько было наемников на «Азовстали» в Мариуполе.

Порядка 20–25% из этих военных – иностранцы, их там около 500–600 человек, указал Киселев.

Ранее Минобороны России предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.

В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.

Позже сообщалось, что с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.

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