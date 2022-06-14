Минобороны предложило боевикам на комбинате «Азот» выпустить мирных жителей и сдаться

Министерство обороны предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 15 июня прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 08.00 (мск) 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через <…> гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, ВС России и формирования Луганской народной республики откроют с 08.00 до 20.00 (мск) 15 июня гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской народной республики) для эвакуации мирных граждан.

Гражданские лица будут в составе гуманитарных колонн доставлены в пункты временного размещения.

«Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов», – добавил Мизинцев.

Он утончил, что данное заявление немедленно доводится украинской стороне по оперативным каналам через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.

«Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом», – сказал представитель МО.

При этом Мизинцев пояснил, что эвакуацию гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за подрыва моста.

«С учетом того, что 13 июня 2022 года по распоряжению киевских властей с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным», – сообщил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.

В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.

Позже сообщалось, что территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.