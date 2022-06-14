Положение боевиков ВСУ на заводе «Азот» в ЛНР назвали катастрофическим

Находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. Те, кто сейчас находятся на предприятии «Азот», оказались между молотом и наковальней – с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой стоят заградотряды... Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия, – это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы», – передает РИА «Новости» его слова в эфире «Россия 24».

Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.

Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.

В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

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