Brand Analytics запустил российский сервис детекции сбоев

Инновационная российская IT-компания Brand Analytics запустила российский сервис фиксации сбоев «Детектор сбоев», в котором уже можно посмотреть работоспособность более 100 популярных сервисов.

«До недавнего времени на территории России эту задачу решал зарубежный сервис Downdetector. Однако весной 2022 года он прекратил работу в нашей стране. В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда «Сколково», в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис «Детектор сбоев», который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам», – передает ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что уже сейчас можно отследить работу, в частности, мобильных приложений банков и служб доставки, интернет-магазинов и транспортной инфраструктуры.

Как рассказала глава Brand Analytics Наталья Соколова, в настоящее время сложилась ситуация, когда компании чаще узнают о сбоях в работе своих сервисов от пользователей, а не от внутренних служб.

«Однако, чтобы найти такую информацию и понять, что происходит, требуется анализировать очень большой поток данных и использовать для этого нейросети, работающие в режиме реальном времени. Наш «Детектор сбоев» это умеет и сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших у них проблемах», – разъяснила она.

Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности фонда «Сколково» Оксана Ульянинкова, в свою очередь, добавила, что ключевое преимущество нового сервиса – ориентация на российский рынок, мониторинг всех видов источников русскоязычных соцмедиа и актуальных площадок для России.

В компании рассказали, что «Детектор сбоев» не является аналогом Downdetector, поскольку, Downdetector умел анализировать данные только из Twitter. В отличие от Downdetector, «Детектор сбоев» анализирует все источники социальных медиа и, в первую очередь, самые большие – российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram. «Технология выявления сбоев уже несколько лет работает внутри системы Brand Analytics и доказала свою эффективность на практике. Теперь она легла в основу общедоступного сервиса», – добавили представители компании.

Отмечается, что представленная версия сервиса является первой, но не окончательной. При этом эксперты добавили, что в планах Brand Analytics дальнейшее развитие детектора с учетом обратной связи от компаний-партнеров, а также от пользователей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цифровая трансформация является ключевым приоритетом, отмеченным на высшем уровне, так как необходимо снизить зависимость России от импорта и принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

До этого замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что российские производители программного обеспечения справятся с задачей импортозамещения для объектов критической инфраструктуры.