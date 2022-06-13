Главу МИД Литвы «разочаровали» успехи ВС России на Украине

Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают «разочарование», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy.

Литовский дипломат пояснил, что последние события на фронте указывают на низкие шансы «нанести поражения» России. «Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства Литвы РИА «Новости».

Он также отметил, что Москва успешно противодействует западным санкциям. «Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Накануне в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.

В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД