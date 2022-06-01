МИД обвинил Запад в «тотальной дискриминации россиян»

В странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов, говорится в докладе МИД России.

В списке «наиболее распространенных нарушений» указываются «отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждение к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранение от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и т.п.».

Подчеркивается, что МИД «уделяет самое пристальное внимание этим вопросам». По оценке ведомства, с момента выхода предыдущего доклада о нарушениях прав граждан России и соотечественников за рубежом «не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось», передает РИА «Новости».

МИД указал, что «к сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины».

Так, российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции «тревожную кнопку», дипломаты России в Британии подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. В частности, «речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства», а также о «проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества».

В Германии «отмечен резкий всплеск проявлений дискриминации в отношении не просто русских и выходцев из России, а вообще всех представителей русскоязычной диаспоры, включая евреев и российских немцев из числа поздних переселенцев», а также граждан ФРГ. Дискриминация отразилась и на сфере культуры, затронула объекты религиозного назначения. Посольство России в Берлине с начала марта 2022 года получило свыше 800 обращений о случаях нарушения прав русскоязычных граждан в Германии. При этом «германские власти не оставляют без должного внимания бытовые проявления русофобии».

В Польше «россияне, в том числе сотрудники российских загранучреждений, нередко – с учетом того, что в Польше в сфере услуг работает много украинцев – сталкиваются с отказом в обслуживании». Подобное происходит «в продуктовых магазинах, аптеках, клиниках, стоматологических кабинетах, салонах красоты и т.д.». В Польше развернута «беспрецедентная по накалу и лживости (даже по меркам этой страны) антироссийская пропаганда, которая подпитывает небывалый по масштабам разгул русофобии», которую «во многом инициируют и поощряют польские власти и большинство местных СМИ».

В Чехии россияне «сталкиваются со сложностями при аренде жилья и бронировании отелей». А «крупнейшая в стране строительная компания «Central Group» в официальном пресс-релизе заявила, что не будет продавать недвижимость гражданам России», если те не «дистанцируются от политики российского руководства на Украине».

Ситуация с соблюдением прав российских граждан в США остается крайне удручающей, говорится в докладе МИДа. Вашингтон «уже многие годы уклоняется от нормального, цивилизованного сотрудничества с Россией по линии правоохранительных органов», продолжая «неприемлемую практику ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США». С 2008 года зафиксировано почти 60 таких случаев.

С начала специальной военной операции на Украине многим россиянам, проживающим в Канаде, стали угрожать физической расправой, украинская община в стране помогает нагнетать русофобскую истерию, «дети русских в канадских школах подвергаются травле», говорится в докладе. Эпицентрами нападок на все русское стали крупные города – Торонто, Калгари и Ванкувер.