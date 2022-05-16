В МИД заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами

В связи с агрессивным ревизионистским курсом Запада необходим кардинальный пересмотр отношений Москвы с недружественными странами, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам прошедшего в понедельник заседания коллегии Министерства иностранных дел.

«Агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что «что Вашингтон, полностью подчинив себе коллективный Запад, прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить свое тотальное доминирование в мире и подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства».

В ходе заседания МИД обсудил вопрос подготовки новой редакции Концепции внешней политики РФ в соответствии с поручением президента России.

«16 мая состоялось заседание коллегии МИД России, на котором рассмотрены задачи российской внешней политики в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом под предлогом ситуации на Украине беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на «отмену» России и всего русского», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада.