Власти Молдавии собрались бороться с «враждебной демократии пропагандой»

Парламентская комиссия Молдавии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ утвердила отчет к законопроекту о «предотвращении и борьбе с дезинформацией и распространением фейков в медиапространстве», сообщает пресс-служба парламента.

«Прения по поправкам к закону «О свободе выражения мнения» пройдут завтра. Проект предполагает, что Служба информации и безопасности (СИБ) сможет карать за: «враждебную демократическим ценностям пропаганду», «угрозу демократическим процессам», «превосходство одной идеологии над другой», – сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На рассмотрение парламента предложат проект закона, который «направлен на предотвращение и пресечение попыток дезинформации, затрагивающих национальную безопасность». В Кодекс Молдавии об аудиовизуальных медиауслугах хотят внести термин «дезинформация», а также возможность введения санкций против поставщиков и дистрибьюторов медиаконтента, передает Sputnik.

Пресс-служба заявила, что кодекс «дополнят положениями, согласно которым поставщики медиауслуг не будут поставлять, а дистрибьюторы медиаконтента не будут ретранслировать телевизионные и радиопрограммы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, которые произведены в других странах, кроме государств-членов ЕС, США, Канады и государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении».

Такой шаг объясняют «защитой национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности». Отмечено, что ограничения не коснутся «фильмов и развлекательных программ, не имеющих милитаристского содержания».

По плану авторов законопроекта, поставщики медиауслуг не будут размещать, а дистрибьюторы медиаконтента не будут ретранслировать аудиовизуальные программы, которые, независимо от их происхождения, оправдывают войны, отрицают военные преступления и преступления против человечности или разжигают ненависть.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции в Молдавии с президентом этой страны Майей Санду сообщил, что ЕС предоставит поддержку в борьбе с дезинформацией и кибератаками.