Депутат: Движение «Большая перемена» поможет системно раскрывать детские таланты

«Фестиваль, который состоялся на ВДНХ, в сжатом виде продемонстрировал то, чего общество ждет от нового детского движения «Большая перемена». Ребята сами подготовили и программу фестиваля, и каждого из его просветительских и культурных направлений», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев. Фестиваль детства и юности «Большая перемена» прошел в среду в Москве.

«Впервые на одной площадке собрались ребята из более чем трехсот детских организаций, движений и проектов. Собралось не меньше восьми тысяч участников. Атмосфера на этом празднике – непринужденная, ведь участники сами думали о программах фестиваля, готовили их. Каждый трек – направление «Большой перемены» обсуждался заранее: чем его наполнить, с чем приехать в Москву, с какими идеями. Когда программа основана на интересах детей, то детям это интересно», – отметил глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев.

Фестиваль детства и юности «Большая перемена» открылся в среду, в Международный день защиты детей в Москве, на ВДНХ. Один из организаторов всероссийской встречи молодежи – АНО«Большая перемена» – база для нового детского движения, которое создается при поддержке президента. Напомним, что в конце апреля Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России.

В среду президент обратился к участникам московского фестиваля. «Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача – создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям. Но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

«Фестиваль, который состоялся на ВДНХ, в сжатом виде продемонстрировал то, чего общество ожидает от нового детского движения «Большая перемена», – поделился впечатлениями депутат Метелев. – Например, рядом работали площадки, где ученые из ведущих технических университетов учили, как, например, автономно запускать роботов или управлять квадрокоптерами. На соседней сцене проходили кастинги конкурса талантов «Детский голос». Баллы, набранные в разных состязаниях, можно обменять на бесплатные путешествия по России». Программы развития талантов поддерживают ведущие российские компании – партнеры фестиваля.

Возможность поучаствовать в разного рода конкурсах и получить консультации педагогов-наставников были не только у школьников из России, но и у детей и подростков из народных республик Донбасса. Более тысячи детей и взрослых, в том числе из Донбасса, вместе исполнили авторскую песню «Большая перемена – большая страна» победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» Марии Поповой.

«Дети приходят, выбирают, что им интересно, а потом с помощью партнеров из различных организаций раскрывают свои таланты. Это должно происходить в движении «Большая перемена» уже на постоянной основе системно, для детей всей страны», – подчеркнул депутат Метелев.

Главная задача вновь создаваемого движения – добиться того, чтобы еще до окончания школы молодые люди уже могли определиться с жизненными приоритетами, смогли выбрать интересную и востребованную профессию, добавил депутат. «На выходе и семья, и государство хотят получить трудолюбивого человека, патриота, который хочет жить в России, кто не смеется над проблемами страны, а берется сам за решение этих проблем, готов брать ответственность за себя и других. Это человек, который сам вокруг себя создает среду, команду, возможности», – резюмировал собеседник.

Добавим, что фестивалю «Большая перемена» предшествовал молодежный марафон, который стартовал 19 мая, в день 100-летия пионерского движения и проходил в течение двух недель. «Впервые в истории современной России были показаны все форматы участия детей в самоуправлении и развитии общества», – отмечают организаторы. В общей сложности, в марафоне приняли участие свыше 5 млн детей и подростков во всех регионах России. В рамках марафона прошли открытые уроки, мастер-классы, образовательные лекции, волонтерские акции и дни открытых дверей. Марафон финишировал на московском фестивале «Большая перемена» в среду.