Дети из Донбасса спели песню о большой стране на фестивале «Большая перемена»

На фестивале детства и юности «Большая перемена» на ВДНХ более 1000 детей и взрослых, в том числе из Донбасса, вместе исполнили авторскую песню «Большая перемена – большая страна» победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» Марии Поповой.

«Фестиваль детства и юности «Большая перемена» традиционно проходит в День защиты детей и неизменно является местом, где участники могут получить новые знания, раскрыть свои уникальные способности, научиться новому и поделиться своим опытом, а главное – обрести друзей из всех регионов нашей страны. Сам конкурс «Большая перемена» – это также пространство, где школьники могут реализовать себя, воплотить свои идеи и проекты в жизнь. За три года уже несколько тысяч ребят стали выпускниками «Большой перемены» и продолжают свой путь вместе с другими проектами платформы «Россия – страна возможностей», – отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На церемонии открытия фестиваля 1000 вокалистов вместе исполнили авторскую песню «Большая перемена – большая страна» победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» Марии Поповой. Солисткой выступила финалист первого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» Елизавета Долженкова. Песня была исполнена в знак дружбы российских детских организаций, которые объединились в единое детское движение «Большая перемена». В выступлении приняли участие хоровые коллективы из ДНР.

Также команда КВН из города Снежное ДНР приняла участие в кастингах конкурса «Большая перемена» и Всероссийской юниор-лиги КВН. Кроме того, в фестивале посетили участники детского академического хора «Гармония» из города Торез. Они выступили в рамках полуфинала Всероссийского конкурса «Битва хоров».

«Мы невероятно рады, что прошли в полуфинал конкурса «Битва хоров» и смогли вывезти детей в Москву в яркую атмосферу праздника. Мы очень ответственно подошли к подготовке к конкурсу: репетировали несмотря на напряженную обстановку», – сказала руководитель хорового коллектива «Гармония» Людмила Мороз.

Также на фестивале прошла уже традиционная акция «Добрая суббота» – ребята из разных регионов России собрали для детей из ЛНР и ДНР книги и сделанные своими руками открытки.