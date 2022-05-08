СМИ обнародовали план Брюсселя на случай отключения российского газа

Эксперт объяснил демарш Венгрии против отказа ЕС от российской нефти

«Венгрия создала прецедент в истории ЕС, выступив по сути единственной из стран-членов против пакета антироссийских санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».

«Это действительно довольно необычный демарш со стороны члена Евросоюза, поскольку традиционно все решения принимаются консенсусом. То есть любую инициативу должны поддержать все 27 стран-членов», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Такие моменты, конечно, снижают эффективность политики ЕС, когда не удается достигнуть консенсуса по каким-то вопросам. Сейчас впервые был создан прецедент, когда одна страна выступила против и тем самым сорвала принятие этого решения», – добавил собеседник.

«Естественно, будут новые переговоры. Возможно, будут внесены какие-то изменения в санкционный пакет, чтобы сделать его более приемлемым для Орбана. Но, безусловно, это очень тревожный прецедент для ЕС, поскольку некоторые другие страны запрашивают для себя лишь отдельные исключения», – отметил эксперт.

Кортунов отметил, что у Евросоюза есть инструменты влияния на Будапешт, в первую очередь – финансовые. «Вероятно, будет идти торг на тему того, на каких условиях венгры согласятся поддержать этот санкционный пакет, или насколько этот пакет должен быть изменен, чтобы снять возражения, которые имеются у Орбана», – сказал он.

«Брюссель может в ответ предложить средства из инфраструктурных фондов ЕС, которые позволят Венгрии перейти на какие-то иные источники энергии, например, ускорить развитие возобновляемых источников энергии», – рассказал политолог. «Или же Будапешт сможет использовать предоставленные Евросоюзом ресурсы для закупок более дорогих энергоносителей в других странах», – добавил он.

Рассуждая о возможных уступках Венгрии со стороны Брюсселя, Кортунов отметил: «ЕС может пойти на изменение сроков введения эмбарго на российскую нефть». «Для каких-то стран, помимо Венгрии, могут быть также предусмотрены особые графики снижения зависимости от российских энергоресурсов», – рассказал собеседник.

«Также вероятно, что какие-то санкции отложат на будущее, поскольку кроме нефтяных аспектов там есть много других, да и нет оснований полагать, что это последний пакет санкций. Вариантов может быть много», – отметил эксперт.

«Окончательное решение будет зависеть от того, что для Брюсселя важнее: принять пакет в таком виде, как есть сейчас, но позже, или принять хоть какой-то пакет, но побыстрее. Исходя из этого и будут выстроены их действия», – полагает политолог.

«Если важнее ввести санкции побыстрее, то можно спорные вопросы оставить на потом, а сейчас принять только то, о чем удалось договориться. Если же важнее принять пакет во всей его полноте, то, наверное, потребуется какое-то время, чтобы уговорить венгерскую сторону присоединиться», – рассуждает он.

Стоит отметить, что в своем обращении Орбан также выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кортунов связывает это с тем, что для венгерского премьера и для его партии религиозный вопрос является достаточно значимым.

«Думаю, большую роль играет еще и то, что Орбан выступает за традиционные ценности, в том числе основанные на религиозном наследии европейских стран и общие для всех христиан», – заметил собеседник.

Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.

Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.

Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».

Ранее в Венгрии уже заявляли о несогласии с введением запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».

Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.

Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.

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