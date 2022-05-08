|
|
СМИ обнародовали план Брюсселя на случай отключения российского газа
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, сообщили испанские СМИ.
По информации газеты El Pais, при таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза: страны, у которых есть альтернативные источники поставок, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими, передает РИА «Новости».
Помимо этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это необходимо для того, чтобы компании в государствах, которых прекращение поставок затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес убытки.
Кроме того, согласно плану, ЕС будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок: так хотят гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран организации.
Ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt заявил, что угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, заявил.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
|
|
Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названо условие полной переориентации экспорта российского газа на Азию
|
|
Поступающий в Европу российский газ может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Как отмечает аналитик, переориентация поставок российского газа на Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из РФ, но и рыночными факторами. Как ожидается, к 2025 году более половины роста мирового спроса на природный газ будет приходиться на Азию, в первую очередь на Китай и Индию. В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 млрд кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.
Активные работы по прокладке «Силы Сибири», например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. «Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», – заключил он.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям
|
|
Российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против Москвы «беспрецедентные санкции», говорится в статье, опубликованной в британском журнале The Economist.
Как указывается в опубликованной в пятницу статье под заголовком «Российская экономика снова на ногах», «последние данные подтверждают, что российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе» на фоне введенных против РФ мер, передает РИА «Новости».
В тексте журнала приводится ряд фактов, подтверждающих этот тезис. Так, по данным журнала, благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Кроме того, Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям.
Согласно информации журнала, показатели российской экономической активности «в режиме реального времени» также в большей степени «держатся». Так, общее потребление электроэнергии, по данным издания, снизилось лишь незначительно, после «мартовского затишья» россияне «довольно свободно» тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, сообщает журнал со ссылкой на данные Сбербанка.
«Российская экономика, несомненно, сжимается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в текущем году начинают выглядеть пессимистично», – пишет издание. По его утверждению, еще до начала спецоперации Россия была «закрытой экономикой», что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по данным журнала, по которой российская экономика столь устойчива, остаются энергоресурсы. Сейчас в ЕК предлагают ввести эмбарго на российскую нефть, однако до тех пор, как отмечает издание, российская экономика продолжит постепенно двигаться вперед.
Накануне Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров 27 стран ЕС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Болгария предупредила о возможности наложения вето на эмбарго нефти из России
|
|
Болгарская сторона настаивает на откладывании эмбарго на российскую нефть, заявил председатель комиссии по энергетике болгарского парламента Радослав Рибарски.
«В настоящее время официального ответа на просьбу Болгарии отложить эмбарго на два года не получено, но если отсрочки не будет, то Болгария может наложить вето на коллективное решение. На данный момент мы готовы бороться до последнего», – сказал парламентарий в эфире канала BTV, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Большинство поляков поддержало ввод войск на Украину
|
|
За участие польской армии в миротворческой миссии на Украине высказались 56,8% опрошенных, если она будет организована НАТО, ООН или Евросоюзом, следует из данных исследования IBRiS по заказу «Республики».
Согласно исследованию, за введение польских солдат на Украину высказались 56,8% опрошенных, противоположного мнения было 32,5%, воздержались 10,7%, передает польская газета Rzeczpospolita.
По информации издания, за отправку войск чаще выступают мужчины и люди старше 30 лет. Также за участие в такой миссии стоят люди, имеющие высшее образование (72%), голосовавшие на последних выборах за гражданскую коалицию по-PSL (71%), а на последних президентских выборах за Симона Головнина (73%) или Христофора Босака (72%).
С предложением ввести на Украину миротворческую миссию НАТО выступил в ходе визита в Киев вице-премьер Ярослав Качинский. По его словам, миротворческая миссия будет находиться на территории Украины, с полного согласия украинских властей.
«И такая миссия очень помогла бы в гуманитарном измерении, и благоприятно изменила бы стратегическую ситуацию в Украине», – отметил он. И оговорился, что она должна иметь «прикрытие от вооруженных сил», .
Это мнение поддержал премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Никто не говорит о борьбе, мы говорим только о защите невинных людей, которые сегодня погибают», – заявил он.
Однако возможность отправки такой миссии на Украину исключил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что никто «не будет посылать натовских солдат или самолеты».
«Мы поступаем так, потому что на нас возлагается ответственность за то, чтобы этот конфликт не эскалировался за пределами Украины, потому что это повлекло бы еще большие страдания, смерть и разрушения», – объявил он.
Как рассуждает издание, такая миссия на Украине была бы возможна, если бы произошло «эффектное нападение русских на мирное население» или «гуманитарный конвой, с большим количеством жертв».
Польская сторона хочет направить войска на Украину, особенно на территорию Западной Украины, чтобы «охранять», пишет газета. При этом бывший офицер польской разведки отметил, что союзники Украины сделали ставку на военную поддержку этой страны.
«Видя, какие потери несут русские, они ставят не на миротворческую миссию, а на «вброс» в эту страну как можно больше оружия, чтобы ослабить Россию, вытеснить ее с территории Украины. Речь идет и о том, чтобы на оккупированных территориях развивать движение сопротивления», – рассказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
Австрия отказалась платить России за газ в рублях
У Австрии нет намерения платить в рублях за поставляемый Россией газ, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг.
Шалленберг сказал, что позиция его страны по данному вопросу «ясна». Он заявил, что Австрия «привержена уже существующим соглашениям». Как утверждает Шалленберг, Москва своими действиями добилась только того, что страны НАТО стали «более сплоченными», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях. Позднее он заявил, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза. СМИ сообщили, что OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа, но компания опровергла эту информацию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с Германией призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая, передает британский аналитический центр Chatham House.
«Говоря об Олафе Шольце, он приглашен на Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованны, чтобы понимать это», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеленский добавил, что соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», имея в виду немецкий фразеологизм «играть обиженную ливерную колбасу» (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Высказывание Мельника разозлило немцев. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.
Между тем в четверг Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил украинскую сторону в поддержке Берлина. Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. После этого Шольц заявил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил демарш Венгрии против отказа ЕС от российской нефти
|
|
«Венгрия создала прецедент в истории ЕС, выступив по сути единственной из стран-членов против пакета антироссийских санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».
«Это действительно довольно необычный демарш со стороны члена Евросоюза, поскольку традиционно все решения принимаются консенсусом. То есть любую инициативу должны поддержать все 27 стран-членов», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Такие моменты, конечно, снижают эффективность политики ЕС, когда не удается достигнуть консенсуса по каким-то вопросам. Сейчас впервые был создан прецедент, когда одна страна выступила против и тем самым сорвала принятие этого решения», – добавил собеседник.
«Естественно, будут новые переговоры. Возможно, будут внесены какие-то изменения в санкционный пакет, чтобы сделать его более приемлемым для Орбана. Но, безусловно, это очень тревожный прецедент для ЕС, поскольку некоторые другие страны запрашивают для себя лишь отдельные исключения», – отметил эксперт.
Кортунов отметил, что у Евросоюза есть инструменты влияния на Будапешт, в первую очередь – финансовые. «Вероятно, будет идти торг на тему того, на каких условиях венгры согласятся поддержать этот санкционный пакет, или насколько этот пакет должен быть изменен, чтобы снять возражения, которые имеются у Орбана», – сказал он.
«Брюссель может в ответ предложить средства из инфраструктурных фондов ЕС, которые позволят Венгрии перейти на какие-то иные источники энергии, например, ускорить развитие возобновляемых источников энергии», – рассказал политолог. «Или же Будапешт сможет использовать предоставленные Евросоюзом ресурсы для закупок более дорогих энергоносителей в других странах», – добавил он.
Рассуждая о возможных уступках Венгрии со стороны Брюсселя, Кортунов отметил: «ЕС может пойти на изменение сроков введения эмбарго на российскую нефть». «Для каких-то стран, помимо Венгрии, могут быть также предусмотрены особые графики снижения зависимости от российских энергоресурсов», – рассказал собеседник.
«Также вероятно, что какие-то санкции отложат на будущее, поскольку кроме нефтяных аспектов там есть много других, да и нет оснований полагать, что это последний пакет санкций. Вариантов может быть много», – отметил эксперт.
«Окончательное решение будет зависеть от того, что для Брюсселя важнее: принять пакет в таком виде, как есть сейчас, но позже, или принять хоть какой-то пакет, но побыстрее. Исходя из этого и будут выстроены их действия», – полагает политолог.
«Если важнее ввести санкции побыстрее, то можно спорные вопросы оставить на потом, а сейчас принять только то, о чем удалось договориться. Если же важнее принять пакет во всей его полноте, то, наверное, потребуется какое-то время, чтобы уговорить венгерскую сторону присоединиться», – рассуждает он.
Стоит отметить, что в своем обращении Орбан также выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кортунов связывает это с тем, что для венгерского премьера и для его партии религиозный вопрос является достаточно значимым.
«Думаю, большую роль играет еще и то, что Орбан выступает за традиционные ценности, в том числе основанные на религиозном наследии европейских стран и общие для всех христиан», – заметил собеседник.
Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.
Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».
Ранее в Венгрии уже заявляли о несогласии с введением запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Берлина разъяснили свою позицию по украинским флагам на День Победы
Берлинские власти не намерены запрещать украинские флаги на День Победы, речь идет о запрете флага лишь на территории нескольких мемориалов.
«Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая», – цитирует сообщение управления сената Берлина по вопросам внутренних дел РИА «Новости».
Запрет касается 15 мемориалов, где необходимо обеспечить «достойное и мирное» проведение памятных мероприятий. На их территории не допускается демонстрация «никаких флагов или военной символики».
Исключение сделают лишь для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций.
На «пророссийских мероприятиях» в Берлине правоохранители проследят, чтобы не было демонстрации «публичного одобрения наступательной войны против Украины».
В субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет использования государственных флагов Украины в Берлине стал ответом на поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали «качать права» в Германии.
Польша выступила против проведения посольством России торжеств 9 мая
Мэрия Варшавы и Министерство иностранных дел Польши в ответ на просьбу российской дипмиссии оказать необходимые меры для обеспечения порядка во время проведения Бессмертного полка 9 мая выступили против акции.
«Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того, ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве», – передает РИА «Новости» слова мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач тоже высказался и заявил, что МИД Польши «не планировал оказывать посольству России поддержку и такой поддержки не окажет». «Мы передали посольству нашу негативную позицию», – заявил он.
При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но «это может сделать мэр города Варшавы».
Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕК смягчила требования по нефтяному эмбарго против России
Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров послов 27 стран ЕС по шестому пакету санкций, сообщил дипломатический источник.
«Еврокомиссия предложила доработанный проект ограничений против российской нефти. Он включает ряд изъятий и отсрочек, который должен удовлетворить государства ЕС. Дискуссия в Комитете [постоянных представителей ЕС] по компромиссным предложениям пройдет в пятницу», – сообщил источник ТАСС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения Еврокомиссии 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Европа взрывными темпами нарастила импорт российского газа
Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем, заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа», упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля», – рассказал эксперт РИА «Новости».
1 мая в Газпроме сообщали, что заявки европейских потребителей на российский газ выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. После этого Европа нарастила импорт российского газа и частично его перераспределила. Например, Варшава сначала задействовала физический реверс газа из Германии, а потом виртуальный из Италии и Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц обозначил условия отмены антироссийских санкций
Антироссийские санкции могут быть сняты только после согласования с украинской стороной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в опубликованном в четверг интервью журналу «Штерн».
По мнению главы правительства Германии, Москве «придется достигнуть соглашения с Украиной». «Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», – передает ТАСС его слова.
Ранее Шольц отмечал, что санкции не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, так как это не должен быть «навязанный мир». По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу – якобы стороны обсудили «недоразумения прошлого».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германии предсказали волну банкротств без российских энергоносителей
|
|
Угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, заявил председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt.
«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция», – приводит слова банкира РИА «Новости»
Он добавил, что банк активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с такими вызовами, как рост цен на сырье и трудности в логистических маршрутах.
«Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится», – поделился мнением Кноф.
Напомним, в пятницу заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев отметил, что Европа в мае взрывными темпами увеличила импорт российского газа по сравнению с апрелем.
Ранее ведущие немецкие экономисты предупредили Германию о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель решил собрать глав МИД в случае провала переговоров по нефтяному эмбарго
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеф Боррель сообщил о намерении созвать заседание глав МИД стран сообщества на следующей неделе, если они быстро не достигнут соглашения о введении эмбарго на российскую нефть.
«Мы работаем на тем, чтобы соглашение было достигнуто, и оно будет достигнуто. Но если этого не произойдет в краткие сроки, а именно до конца недели, после Дня Европы (9 мая) я созову заседание глав МИД», – передает ТАСС его слова.
Боррель добавил, что считает неприемлемым увязывание обсуждения этого вопроса с распределением европейских фондов.
При этом ранее Боррель заявлял, что страны ЕС пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа.
Напомним, зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза. Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД