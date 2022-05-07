На освобожденных территориях ДНР начало работу первое промышленное предприятие

На освобожденных территориях в Донецкой народной республике возобновило работу первое промышленное предприятие, сообщили в министерстве промышленности и торговли ДНР.

«Первое промышленное градообразующее предприятия на освобожденной территории ДНР – «Донецкий химико-металлургический завод», расположенное в поселке Донское Тельмановского района, возобновило свою деятельность», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне запуска завод посетили глава ДНР Денис Пушилин, первый зампред Совфеда России, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак.

Завод специализируется на производстве порошковой проволоки для металлургической промышленности, сварочных электродов для ручной дуговой сварки широкой номенклатуры, минерального порошка для дорожного строительства, железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства.

Для сохранения целостного имущественного комплекса и обеспечения функционирования предприятия, восстановления и запуска производственных мощностей, восстановления энергоснабжения, обеспечения занятости трудового коллектива, создания новых рабочих мест правительство ДНР распорядилось назначить временного администратора по управлению имущества «Донецкая промышленная компания» (ГУП ДНР «ДПК»). Им стал филиал ГУ «НИОХИМ» Химико-металлургический завод».

Министерством промышленности и торговли ДНР совместно с ГУП ДНР «ДПК» проведены мероприятия по обнаружению, обезвреживанию и удалению взрывоопасных предметов с территории завода, обеспечению возобновления производственной деятельности завода, запуска производственных цехов, обеспечению круглосуточной охраны территории, оборудования и товарно-материальных ценностей ТК «Энергия Донбасса».

Также выполнены ремонтно-восстановительные работы энергетического оборудования заводской подстанции, производственных цехов и административных помещений предприятия, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

В настоящий момент предприятие полностью готово к производству основных видов продукции, осуществлена доставка дизельных генераторов для запуска основного оборудования цехов по производству порошковой проволоки, сварочных электродов и минерального порошка для дорожного строительства, обеспечения централизованного освещения постов охраны и территории предприятия, запуска водяных насосов по подаче воды из имеющейся на территории скважины.

«Предприятие не прекращало свою деятельность до последнего дня перед началом спецоперации. На сегодняшний день принято на работу 160 человек, из них 125 бывших работников завода, которые уже получают заработную плату. Кроме того, ко Дню Победы и Дню Республики все сотрудники предприятия будут дополнительно обеспечены продуктовыми наборами», – сказал исполняющий обязанности замминистра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.

Ильин отметил, что продукция предприятия востребована на рынке Республики и Российской Федерации, а возобновление его деятельности позволит увеличить штат сотрудников до 260 человек, нарастить объемы производства до 1,2 тыс. тонн порошковой проволоки, 40 тонн электродов, 600 м куб. железобетонных изделий и порядка 2000 тонн минерального порошка.