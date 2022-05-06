Кремль анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко Путин вдохновился словами Твардовского про Родину-мать ВЦИОМ: Путину доверяют 81,5% россиян 6 мая 2022, 14:39 Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Показатель одобрения работы президента с 25 апреля по 1 мая составил 78,9%, рейтинг доверия президенту за этот же период – 81,5%. Деятельность президента не одобрили 13,2% населения, недоверие выразили 15,2% россиян, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 25 апреля по 1 мая методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%. Между тем, по данным опроса фонда «Общественное мнение», Путину доверяют 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% выбрали вариант ответа, что «скорее не доверяют» главе государства, еще 9% затруднились ответить на вопрос, следует из сообщения на сайте ФОМ. В то же время 79% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. Опрос «ФОМнибус» проводился с 29 апреля по 1 мая среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Ранее уровень одобрения деятельности Путина составил 81%.

Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным 3 мая 2022, 20:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов. «Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом». Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера. Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира. «Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике. В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности». Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал указ о выплате долгов иностранным кредиторам в рублях 4 мая 2022, 16:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях. Кроме того, Центробанку и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам. Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции. Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации на Украине 3 мая 2022, 16:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля. «Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там рассказали также, что Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков. «Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», – говорится в сообщении. Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков. «Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», – говорится в сообщении. «Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – добавили в пресс-службы. Там рассказали также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом. «Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – говорится в сообщении. Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин также отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры. «Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – сообщила пресс-служба. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях Ранее СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона. Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию по защите Донбасса 3 мая 2022, 22:14

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, «в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. (…) Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», добавили в пресс-службе Кремля. Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника. Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обсудил с премьером Израиля эвакуацию мирных жителей с «Азовстали» 5 мая 2022, 18:44 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил граждан этой страны с Днем независимости, а также обсудил ситуацию на «Азовстали», сообщили в пресс-службе Кремля. «Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В Кремле также отметили, что «была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран». «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований», – говорится в сообщении. В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц». «Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», – подчеркнули в пресс-службе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм. В Израиле заявили об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере 6 мая 2022, 11:19

Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг обсудили высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Гитлере, сообщила канцелярия израильского премьера. «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – передает ТАСС заявление канцелярии. Кроме того, «премьер-министр поблагодарил президента за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Государства Израиль», добавили в ведомстве Беннета. Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. В частности, согласно релизу, Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником – Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста. Лавров в эфире итальянского телеканала ранее изложил основные позиции России относительно событий на Украине. Он в том числе прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», так как ее возглавляет еврей. Российский министр отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали серьезный резонанс во многих странах. Израиль потребовал извинений от Лаврова. Песков: Путин пользуется более надежными источниками информации, чем «Википедия» 5 мая 2022, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин использует более надежные источники информации, чем интернет-энциклопедия «Википедия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сам он (Путин) пользуется более надежными источниками информации», – сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, использует ли президент «Википедию». Ранее Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем заявил, что в России востребованы просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и в то же время талантливо поданная информация, одной «Википедией» пользоваться нельзя. Президент также поддержал высказанную Древалем идею активнее транслировать на телевидении просветительский контент, который создается при поддержке «Знания», в том числе фильмы, лекции по географии и истории страны. «Википедия» – многоязычная онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящее время является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий на большинстве мировых языков. Песков: О начале спецоперации знал очень ограниченный круг лиц 6 мая 2022, 13:27 Текст: Антон Никитин

Информация о подготовке Россией специальной военной операции (СВО) на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя публикации о том, что якобы ближайшее окружение президента Владимира Путина не располагало точной информацией о начале специальной военной операции. «Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней», – передает ТАСС слова Пескова. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Путин заявил о востребованности объективной информации 5 мая 2022, 14:36 Текст: Кристина Цыцура

Объективная, важная и глубокая информация сейчас востребована, одной «Википедией» пользоваться нельзя, считает президент Владимир Путин. «Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», – сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем. Древаль рассказал, что в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой «Википедии», передает РИА «Новости». Также президент одобрил идею увеличения просветительского контента на российских телеканалах. По словам Дверваля, необходимо чаще транслировать фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию и историю страны. «Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», – сказал он. Также глава общества «Знание» предложил расширить грантовую помощь лекторам и просветителям. Путин отметил важность переобучения безработных граждан 4 мая 2022, 15:05 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин отметил важность переобучения граждан, оставшихся без работы, и внедрения мер поддержки для таких россиян на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым. «Переобучение все-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», – передает ТАСС слова президента. Также Путин отметил, что «общественные работы тоже нужны». Котяков в ответ обратил внимание на то, что общественные работы являются возможностью для человека получить дополнительный доход в период, когда он стоит на учете в центре занятости». «Временно, но иметь доход какой-то», – добавил президент. Отдельно глава государства на встрече с министром остановился на теме порядка установления инвалидности, обсуждалась также поддержка пожилых людей. Российский лидер назвал этот вопрос очень важным и попросил главу Минтруда держать его на постоянном контроле. Котяков, в свою очередь, добавил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда, передает РИА «Новости». «Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда», – сказал он. По словам главы Минтруда, в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто – нет. «В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника», – сказал министр. Котяков разъяснил, что порядка 1,5 млн россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 млрд рублей. «В целом мы планируем поддержать порядка полутора миллионов наших граждан теми программами, о которых я сейчас сказал. На это у нас предусмотрено более 90 млрд рублей в федеральном бюджете», – отметил он. По информации главы Минтруда, на данный момент россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства. «Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 млн вакансий», – рассказал он. В заключение министр добавил, что это – «достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства». Напомним, Путин призвал продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Президент также призвал и в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии. Путин назвал поддержку рынка труда одним из основных направлений деятельности правительств 4 мая 2022, 14:25 Текст: Елизавета Булкина

Поддержка рынка труда в России на сегодня является одним из основных направлений деятельности правительства, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром труда Антоном Котяковым. Глава государства добавил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться, передает РИА «Новости». Путин попросил Котякова озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан. «Ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 млн граждан безработных. Видим, что количество безработных в нашей стране не растет», – сказал глава Минтруда. Ранее правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против России санкций. Путин обещал подумать над проведением открытого урока в рамках марафона общества «Знание» 5 мая 2022, 14:58 Президент Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы провести открытый урок в рамках просветительского марафона Российского общества «Знание», запланированного на 17–19 мая. Глава государства в четверг встретился с гендиректором «Знания» Максимом Древалем, который рассказал, что просветительский марафон посвящен теме новых возможностей, новых горизонтов и теме роли России в мире. «Пользуясь случаем, не могу не пригласить Вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон «Знание» и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у Вас получилось провести такой открытый урок», – приводятся слова Древаля на сайте Кремля. «Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику», – ответил президент. «Когда мы формировали сообщество лекторов, запрос от молодежи был на реальные примеры истории успеха людей, которыми гордится страна, наиболее выдающиеся люди нашей страны. И это перекликается с тем, о чем вы говорили в обращении на первом марафоне общества «Знание», когда сказали, что лекторами должны становиться в том числе и первые лица компаний, губернаторы, члены правительства и самые выдающиеся деятели всех сфер знаний», – продолжил Древаль. Анонсирована встреча Путина с гендиректором общества «Знание» 5 мая 2022, 13:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Об этой встрече он договорился пару недель назад. Было заседание у президента наблюдательного совет АНО «Россия – страна возможностей», там среди участников был Максим Древаль, это гендиректор общества «Знание». И вот тогда, собственно, на этом набсовете, он договорился, что с Древалем они отдельно встретятся, и Древаль расскажет ему, как развивается общество «Знание», передает РИА «Новости» слова Пескова. Помимо этого, у президента на четверг запланирован международный телефонный разговор, добавил он. Ранее всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» Российского общества «Знание» стартовала в России. Кремль анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко 6 мая 2022, 13:41 Текст: Елизавета Булкина

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу, а также пообщаются в рамках саммита ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это будет и то, и другое», – передает слова представителя Кремля ТАСС. Оба мероприятия пройдут в один день, дата будет объявлена позже. Напомним, 3 мая Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса. Кремль анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам 10 мая 6 мая 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «На вторник, 10 мая, у президента запланировано совещание по экономическим вопросам. Регулярно президент собирает представителей экономического блока, правительства, администрации президента с тем, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования нашей экономики в условиях, с которыми мы столкнулись в последние месяцы», – передает ТАСС слова Пескова.