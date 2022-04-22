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Уровень доверия и одобрения работы Путина среди россиян вырос за неделю
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Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу российского лидера Владимира Путина, отмечен рост доверия к президенту, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».
Так, на вопрос, «Как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо», 81% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом, неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно – 12%, передает РИА «Новости».
Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.
Напомним, репрезентативный еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 15-17 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Ранее стало известно, что большинство россиян (62%) считают, что целью России в спецоперации на Украине является обеспечение безопасности своих границ.
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Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому принять генерального секретаря в Москве и Киеве соответственно.
«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве», – передает слова представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика ТАСС.
В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.
С Плесецка проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сегодня с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний.
Глава государства подчеркнул, что аналогов этому оружию в мире не появится еще в течение долгого времени, передает ТАСС.
Путин отметил, что успешное испытание МБР «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.
Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области.
«В 15.12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», – уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.
«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», – заключили в министерстве.
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
Путин поставил под сомнение Норманскую теорию создания Руси
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Норманская теория не объясняет образование Русского государства независимо от того, что у варяга Рюрика – основателя русской княжеской династии – могли быть в том числе и славянские корни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».
Один из школьников – финалистов конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть «посередине» между варягами и славянами, сообщает ТАСС.
«Может быть, ты и прав», – заметил в ответ Путин. По словам президента, «есть мнение, что у него (Рюрика) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее».
По словам Путина, «правда и истина – она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка».
«Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта Нормандская теория образования Русского государства», – продолжил Путин. «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, то значит квазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали на этой территории», – пояснил президент.
Как подчеркнул глава государства, история дает понимание, «откуда мы пришли, как мы развивались, и исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство».
Ранее Путин заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого.
Кремль спросили об условиях встречи Путина и Зеленского
Москва много раз объясняла, что должно предшествовать гипотетически возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи». Так он прокомментировал вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС.
Говоря о заявлении посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».
Ранее посол заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.
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Путин пообещал наступление мира в Донбассе
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Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется.
«Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется.
«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости»
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Индийский генерал объяснил превосходство российского оружия над западным
Российское оружие дешевле западного, проще устроено и намного надежнее, рассказал генерал-майор армии Индии в отставке П.К. Сехгал.
«Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту», – передает РИА «Новости» его слова.
Так, по мнению Сехгала, «западное оружие является слишком сложным и часто подводит». Он отметил, что именно по этой причине Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий.
Накануне высокоточным оружием оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 31 военному объекту Украины, средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотника, уничтожен склад боеприпасов в Приволье.
Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя
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Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
При этом, по словам Шойгу, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались, более 4 тыс. уничтожены, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 тыс. 100 человек, передает ТАСС.
Министр добавил, что националисты за восемь лет создали в Мариуполе «мощный укрепрайон», за счет чего город превратился в «столицу националистического батальона «Азов» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД)». Они разместили там тяжелое вооружение, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы большой мощности и ракетные комплексы «Точка-У», дальность поражения которых распространяется на Таганрог и Ростов-на-Дону.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства.
Путин отметил, что не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела. По его словам, всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
До этого Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Путин: Российские военные – все герои
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Президент Владимир Путин предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои.
«Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил, действительно, героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», – передает ТАСС слова глава государства на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
«Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.
Президент подчеркнул, что российские военные – все герои для России, передает РИА «Новости».
«Я хочу, чтобы они (российские военные) все знали. В нашем понимании они – все герои. В понимании всей России. Они все герои», – сказал Путин.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
Путин поддержал идею создать объединяющее всех детей России движение
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Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России.
Учащаяся школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила президенту создать детское движение, которое бы объединило ребят со всей России, сообщает ТАСС.
«Мы с ребятами из «Большой перемены» запустили акцию «Рука помощи», помогаем детям Донбасса, собираем канцелярские принадлежности. Сформировались целые региональные команды «Большой перемены». Было бы здорово, если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло», – сказала она.
Путин поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции.
«Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», – сказал Путин.
Ранее девочка рассказала главе государства, что восемь лет назад переехала с родственниками в Севастополь из Луганска. После этого Диана зачитала стих собственного сочинения, посвященный Донбассу и Севастополю, в котором выразила чувство гордости за свою Родину.
Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат»
Для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение, заявил президент Владимир Путин.
«Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует Путина ТАСС.
В среду глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах
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Занятия по историческому просвещению в школах необходимо ввести для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей».
Также глава государства поддержал проведение церемонии поднятия флага и исполнения гимна государства в школах, но только там, где такие церемонии можно проводить достойно.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг.
«Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», – передает слова Путина ТАСС.
Он добавил, что «там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести» внедрение данной традиции. Президент отметил, что сама процедура должна соответствовать значимости этих символов.
Ранее Кравцов заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». В Кремле подчеркнули, что Министерство просвещения может принимать такие решения, как введение курса истории в школах с первого класса. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что сами дети интересуются всем тем же, что и взрослые.
Кравцов пояснил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется. Он уточнил, что изучать дисциплину будут в рамках других предметов.
Путин заявил о замене ушедших иностранных точек питания российскими
Российские точки питания заменят ушедшие иностранные предприятия, это улучшит качество обслуживания, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Если они будут уходить, то действительно – возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».
«В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и ни один раз в день», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.
Российские дипломаты под «Прощание славянки» покинули Токио
Автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства под марш «Прощание славянки» покинул территорию дипломатической миссии в Токио.
Посол России Михаил Галузин поблагодарил отъезжающих за самоотверженную и эффективную работу. «Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей. Но вы покидаете Японию с высоко поднятой головой, с чувством достойно выполненного долга», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом глава дипмиссии назвал решение японских властей «крайне контрпродуктивным шагом для российско-японского диалога».
Самолет авиакомпании «Россия» с российскими дипломатами вылетел из аэропорта Ханэда в Токио, передает телеканал NHK.
Отмечается, что до этого дня прецеденты, когда Токио объявлял иностранных дипломатов персонами нон грата, можно было пересчитать по пальцам: в 1973 году Япония выслала дипломата из Южной Кореи, в 2006 году – из Кот-д'Ивуара и в 2012 году – посла Сирии в Токио.
Примечательно, что накануне власти Японии выразили опасения возможного влияния антироссийских санкций на жизнь граждан и бизнес в стране.
Тем не менее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки ранее на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.
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Путин поручил создать новую стратегию взаимодействия России с ВТО из-за санкций
Правительство должно подготовить стратегию действий России со Всемирной торговой организаций, соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.
Глава государства на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса напомнил, что в отношении российских компаний были введены незаконные ограничения со стороны Запада.
«Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее», – приводит слова президента сайт Кремля.
Путин подчеркнул, что такие меры идут вразрез с принципами ВТО, о приверженности которым постоянно говорили европейские лидеры.
Он поручил правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов и подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО. Это необходимо сделать к 1 июня 2022 года.
Президент указал, что необходимо поддержать и стимулировать внутренний спрос в России. Это необходимо сделать за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, а также за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция.
«Повторю: для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей. Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме», – сказал он.
Путин отметил, что недружественные шаги в отношении российских металлургов принимались в угоду «сиюминутным политическим интересам», были перечеркнуты связи, наработанные годами, эти связи базировались на деловой репутации, взаимном интересе и экономической эффективности.
«Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону», – заявил президент.
Ранее Россия запретила экспорт легированного лома в недружественные страны – на него приходится подавляющая часть зарубежных поставок.
Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявляли о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.
Путин попросил Шойгу еще раз предложить украинским военным в Мариуполе сдаться
Президент Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что Россия гарантирует им жизнь и медицинскую помощь.
«Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», – передает РИА «Новости» слова Путина Шойгу.
При этом, по словам министра обороны России, боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе.
«Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей», – сказал он.
«Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался, и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов», – добавил Шойгу.
Он сообщил также, что Вооруженные силы России и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) в Мариуполе принимали все меры для защиты населения.
«Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения Народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Здесь по вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – сказал он.
Министр также отметил, что, несмотря на противодействие со стороны боевиков и других сил, России удалось эвакуировать из Мариуполя 142 711 мирных граждан. «Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта», – сказал Шойгу.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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