Подсчитано число западных санкций против России в страницах

Санкции против России и Евросоюза описаны почти на 500 страницах, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Уважаемый Михаил Владимирович, действительно, в отношении нашей страны приняты беспрецедентные санкции. Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки – это 200 страниц, со стороны Евросоюза – 280 страниц. Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате этих товаров», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, принятые президентом России и правительством на площадке Евразийского экономического союза решения «существенно смягчили воздействие этих санкций как на экономику страны, так и на бизнес».

Булавин отметил, что было принято минимум 46 решений, которые так или иначе затрагивают таможенную сферу.

«Все принятые решения можно разделить на три большие группы. Это решения, принятые в области таможенно-тарифного регулирования, и другие решения в области оплаты таможенных платежей, что снижает финансовую нагрузку на бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Это также административные решения, которые направлены на ускорение и упрощение таможенных процедур, что снижает также административную нагрузку. И это заградительные меры, направленные на предотвращение вывоза из страны важных для нас товаров, стратегических товаров», – сказал глава ФТС.

В частности, он уточнил, что ФТС значительно упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта.

«Кроме того, мы ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий. Сейчас досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше чем в 1% случаев», – сказал Булавин.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщает, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения. Источники сообщали, что ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти.