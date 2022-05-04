Медведев высказался о судьбе Акта Россия – НАТО словами Остапа Бендера

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления НАТО об Основополагающем акте (Россия – НАТО) словами литературного персонажа Остапа Бендера.

«Натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (Основополагающим актом Россия – НАТО от 1997 года – прим. ВЗГЛЯД). Типа обстоятельства изменились, и их ничего не держит», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Последствиями этого шага, по его мнению, станет возможность размещения ядерного оружия на территории новых потенциальных членов Североатлантического альянса, проведение провокационных военных учений у российских границ и «любые гадости», предположил зампред Совбеза.

«Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством», – добавил Медведев.

Он подчеркнул, что на данный момент НАТО прямо не заявила про выход из Основополагающего акта, с их точки зрения, «соглашение пока не убито».

«Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще – обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», – заключил Медведев.

В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли.

В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем грозит объявленная НАТО «трансформация», предполагающая существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе.

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