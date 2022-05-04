Венгрия выступила против разработанного в ЕС эмбарго на российскую нефть

Венгрия не сможет поддержать эмбарго на поставки российской нефти в том виде, в котором это сейчас предлагают сделать эксперты Евросоюза, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии – к концу следующего года», – передает ТАСС его слова.

При этом Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, поскольку он нанесет непоправимый ущерб энергобезопасности страны.

Ранее Чехия заявила, что поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года.

До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.

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