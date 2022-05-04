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Чехия попросила 2–3 года для отказа от российской нефти
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Чехия поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала газете «Млада фронта Днес».
«Мы поддерживаем введение максимально жестких санкций против России, но они не должны нанести больший ущерб чешским гражданам, чем России. Мы ведем переговоры [с ЕС], чтобы нам был предоставлен переходный период [на отказ от покупки и использования нефти из РФ]». Республика, как он проинформировал, старается получить переходный период на «два-три года», – передает ТАСС его слова.
До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
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В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая
Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.
Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.
«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.
США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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Стало известно о намерении Индии покупать нефть из России по заниженной цене
Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной стоимости – ниже 70 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти) по цене менее 70 долларов за баррель», – цитирует сообщение «Прайм».
Источники уточняют, что уже ведутся конфиденциальные переговоры на высоком уровне.
По информации Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии закупили более 40 млн баррелей российской нефти после начала спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объем поставок нефти из России в Индию за весь 2021 год.
Отмечается, что Индия продолжает покупать нефть у России, страна импортирует 85% потребляемой нефти.
Ранее издание Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США.
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Еврокомиссия намерена отключить еще два российских банка от SWIFT
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в шестом пакете санкций против России, пишут СМИ.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что ЕК «намерена предложить отключение российских банков – МКБ и Россельхозбанка – от международной платежной системы SWIFT», передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным издания, новый пакет санкций затронет Сбербанк.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
В марте Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
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Глава Еврокомиссии подтвердила запрет на вещание трех российских телеканалов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом, шестом по счету, пакете санкций против России будет содержаться запрет на трансляцию трех российских телеканалов.
«Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии, выступившей перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
Агентство DPA пишет, что ЕК и внешнеполитическая служба сообщества также предложили ввести запрет на закупки странами ЕС нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов – в течение восьми месяцев. Исключения будут сделаны для Венгрии и Словакии, поскольку они большую часть нефти импортируют из России, не имеют выхода к морю и тем самым не могут настолько быстро, как другие государства ЕС, получать энергоносители альтернативными маршрутами, передает ТАСС.
Новый пакет санкций включает ограничения против трех банков, среди которых Сбербанк. По словам его источника, они будут отключены от международной межбанковской платежной системы SWIFT. В санкционный список также будут включены лица и организации, которые, как считают в ЕС, якобы несут ответственность за события в Буче и Мариуполе.
Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить ЕК, затем его представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС. После одобрения ограничительные меры должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД. Ранее санкции официально объявлялись лишь после их окончательного утверждения. Однако с марта этого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен стала публично объявлять неутвержденный набор санкционных предложений сразу после его согласования Еврокомиссией. По оценкам дипломатических источников, это делается, чтобы оказать дополнительное давление на страны ЕС, ставя их перед фактом уже озвученных мер.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
СМИ сообщили, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
Эксперты оценили данные о газовых интересах России в Нигерии
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«У Москвы есть интерес к этому проекту, но заявление нигерийцев стоит рассматривать как элемент давления на Евросоюз, который пытается найти альтернативные источники поставок газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач. Ранее в Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу.
«Это любопытное заявление в свете той активности, которую Брюссель и некоторые правительства стран ЕС развили на африканском континенте в отчаянных поисках замены российскому газу», – полагает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
«Во-первых, идея этого газопровода сравнительно новая, так как самый короткий путь из Нигерии в Европу идет через Алжир, который уже несколько лет продвигает идею строительства Транссахарского газопровода из Нигерии через Нигер на Алжир и далее в Европу», – пояснил эксперт.
«Но проект из Нигерии предполагает размещение труб вдоль побережья, и это уже не просто альтернативный проект Транссахарскому, а жестко с ним конфликтующий, так как оставляет Алжир в стороне и к тому же задействует Марокко, с которым у алжирских властей давнее противостояние», – напомнил собеседник.
«В частности, это противостояние вылилось в то, что прошлой осенью Алжир не стал продлевать истекший долгосрочный контракт на транзит газа через Марокко в Испанию, что привело к резкому снижению поставок трубопроводного газа из Алжира на испанский рынок», – добавил Гривач.
«Что касается интересов Москвы к строительству новых магистралей в Африке – они есть по умолчанию, так как у России есть и компетенции, и производственные мощности, и геополитические интересы в регионе. Но заявление нигерийского политика можно рассматривать как инструмент давления на европейцев, мол, «давайте думайте скорее и предлагайте интересные условия, иначе мы будем сотрудничать в этом вопросе с Россией», – полагает эксперт.
«Нигерия – страна неспокойная, там есть риски гражданской войны и масса других проблем. И газопроводы из Нигерии к Марокко нужны достаточно длинные. Это по определению технически сложная история, имеющая массу политических проблем», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Сейчас через Марокко идет труба из Алжира в Испанию. В самом Марокко газ особо не производится. Недавно появилась идея качать газ из Испании в Марокко, но это не нравится Алжиру, поскольку у него конфликт с Марокко из-за западной Сахары. И если газ из Испании пойдет в Марокко, то Алжир может пойти на дальнейшее обострение отношений с Испанией», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому идея с Нигерией пока не выглядит актуальный. Просто Евросоюз и его партнеры пытаются найти какие-то альтернативы по поставкам газа, демонстрируя якобы множественность этих вариантов. Но в обозримом будущем есть единственный способ для ЕС чтобы пережить возможное газовое эмбарго – это кардинально сокращать потребление газа в своей промышленности. Это способ хоть и болезненный, но пока реальный. Рассчитывать на Нигерию – это абстракция», – добавил эксперт.
Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Австрия не пригласила российских дипломатов на мероприятия к окончанию Второй мировой войны
МИД Австрии уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов России в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», – передает РИА «Новости» слова Любинского.
По его словам, одновременно австрийский МИД заверяет посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти «тысячам» павших советских солдат.
Отмечается, что непонимание «значения страшных уроков истории Второй мировой войны и их последствий вновь становится глубинной проблемой двусторонних отношений». «В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий», – заключил посол.
Ранее министр финансов страны Магнус Бруннер заявил, что Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
В МИД предложили странам ЕС отменить самих себя
Если Евросоюз (ЕС) по-настоящему хочет сделать больно Москве, то пусть отменит сам себя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире радио Sputnik, комментируя подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций, что «если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
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СМИ сообщили о желании ЕС отказаться от импорта нефти из России в ближайшие 6-8 месяцев
Проект эмбарго, готовящийся в ЕС, предусматривает постепенное прекращение импорта нефти из России в ближайшие шесть-восемь месяцев, сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на европейские дипломатические источники.
По их данным, проект эмбарго должен быть передан на рассмотрение 27 стран ЕС, ряд из которых высказывают сомнения в целесообразности отказа от российской нефти, передает ТАСС.
Как отмечает газета, Еврокомиссия завершила со своей стороны подготовку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенное прекращение закупок европейскими странами нефти в течение шести-восьми месяцев. При этом предлагается сделать исключения для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки до 2023 года.
Ранее во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
Цены на нефть выросли на ожиданиях уменьшения предложения
Мировые цены на нефть в среду растут в ожидании снижения предложения сырья на рынке путем ввода эмбарго странами ЕС на нефть из России.
По состоянию на 8.59 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,1%, до 106,12 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,23%, до 103,67 доллара, передает РИА «Новости».
На динамику нефтяных цен продолжает оказывать влияние тема последних недель о полном прекращении закупок странами ЕС российской нефти. Так, опасения усилились после новости о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.
Также инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти еще на 432 тыс. баррелей в день.
«Цены на нефть могут остаться высокими при опасениях дополнительных европейских санкций в отношении российской нефти и попытках производителей ОПЕК увеличить добычу», – сказал Wall Street Journal аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 29 апреля в США увеличились на 3,479 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 1,167 миллиона.