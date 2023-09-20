  • Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Канада начала заигрывать с индийскими сепаратистами
    В США решили потребовать отчета от Зеленского за потраченные деньги
    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой
    Блогера Милохина объявил в розыск военкомат Анапы
    Митингующие в Ереване установили палатки и потребовали отставки Пашиняна
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие
    В МИД Турции назвали причину операции Азербайджана в Карабахе
    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    0 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    22 комментария
    20 сентября 2023, 08:59

    В «Русснефти» рассказали о продаже доли Glencore в 2022 году

    Глава «Русснефти» Толочек рассказал, что Glencore продал долю в нефтяной компании в 2022 году

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарский трейдер Glencore продал свою долю в 23,46% в «Русснефти», сделка была закрыта в 2022 году, сообщил в рамках Промышленно-энергетического форума TNF глава «Русснефти» Евгений Толочек.

    По его словам, учредителей Glencore в составе больше нет, сделка была закрыта примерно в середине 2022 года, передает ТАСС.

    Толочек при этом не уточнил, кто приобрел долю Glencore.

    В октябре 2020 года стало известно, что «Русснефть» договорилась с ВТБ и катарским CQUR Bank о реструктуризации долга в 1,17 млрд долларов.

    19 сентября 2023, 16:02
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о диалоге с коллегой из братской страны и предположил то, что произойдет с ним в дальнейшем.

    Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.

    Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».

    Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».

    «Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (35)
    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (18)
    19 сентября 2023, 12:51
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    @ Алексей Куденк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе начались локальные антитеррористические мероприятия, заявили в азербайджанском министерстве обороны.

    Мероприятия проводятся для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также целью мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджана.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (122)
    19 сентября 2023, 14:06
    Москва отреагировала на обострение в Карабахе

    Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе

    Москва отреагировала на обострение в Карабахе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.

    Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.

    Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.

    Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (32)
    19 сентября 2023, 21:46
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Иран выразил озабоченность эскалацией в Карабахе, призвав стороны конфликта к диалогу, в том числе к формату встречи 3+3, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    В сообщении напомнили, что Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в МИД страны указали на необходимость решать проблемы в рамках переговоров, передает РИА «Новости».

    Также подчеркивается значимость региональных стран в содействии разрешению споров. В Иране подтвердили готовность «провести встречу в формате 3+3 по этому поводу». Речь идет о переговорах в составе Армении, России, Азербайджана, Турции, Ирана и представителей Карабаха.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




    Результаты
    37 комментариев


    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия.

    Коментарии (7)
    19 сентября 2023, 22:48
    Митингующие полностью заблокировали здание посольства России в Ереване

    Посольство в Ереване: Митингующие заблокировали здание российского диппредставительства, в МИД Армении направлена нота

    Tекст: Антон Никитин

    Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано участниками протестной акции, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

    Российские дипломаты отметили, что обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении, после чего дипмиссия оказалась полностью заблокирована, нормальное функционирование посольства нарушено, передает ТАСС.

    В диппредставительстве сообщили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении, в МИД Армении направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства России в Ереване в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    В свою очередь пресс-секретарь посольства России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ситуация в Ереване в связи с акциями протеста из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе остается достаточно напряженной, однако какой-то неприкрытой, выраженной агрессии к россиянам со стороны протестующих пока не наблюдается, ситуация остается «в рамках правового поля». Гучков выразил мнение, что Армения остается дружественной страной для России. Дипломат подчеркнул, что народы России и Армении связывает многовековая история, плотная сеть различных связей. Он выразил сомнение, что эти связи так просто в один вечер можно разорвать.

    Дипломат также сообщил, что информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство РФ в Армении не поступало.

    Ранее митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



    Результаты
    7 комментариев

    Коментарии (41)
    19 сентября 2023, 18:45
    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого

    Политолог Гаспарян: Запад и ООН не станут накладывать санкции на Азербайджан за операцию в Карабахе

    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не настроен сражаться с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Международная общественность также закроет глаза на действия Баку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Армен Гаспарян. Во вторник войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха.

    «Судя по всему, конфликт закончится быстро. Азербайджан действует крайне решительно. Правительство страны заявляет о необходимости поражения военных объектов на территории Карабаха. Это логичный шаг, учитывая то, что ранее Армения признала юрисдикцию Баку над этим регионом. Собственно, новый хозяин и начал процесс выстраивания здесь государственности», – сказал политолог Армен Гаспарян.

    «Азербайджан пребывает в восторге. Общество и политики невероятно рады осуществлению давних надежд. Они долго готовились к этому дню. Это видно даже по отражению текущих событий в государственных СМИ: отчеты, фотографии, видеоматериалы появляются с молниеносной скоростью. Все выполнено крайне профессионально», – отмечает собеседник.

    «В Армении же люди наблюдают крах национальной идеи. Последние сто лет история этой страны состояла из природных и политических катастроф. Единственным светлым лучиком была победа в конфликте с Азербайджаном в 90-х годах. Теперь же у населения отнимают и эту страницу прошлого», – подчеркивает эксперт.

    «При этом Ереван, похоже, не настроен на противодействие Баку в военном плане. Сегодня на площади столицы будут собираться недовольные граждане, однако вероятность того, что им удастся вынудить уйти действующее правительство в отставку, крайне мала. Пашинян же не похож на человека, который способен выйти из столь сложной ситуации», – считает политолог.

    «В настоящий момент говорить о международной реакции достаточно трудно. Скорее всего, мировая общественность будет выступать с призывами к миру. Санкций по отношению к Баку со стороны западных государств и ООН ждать не стоит. К сожалению, Брюссель и Вашингтон привыкли закрывать глаза на агрессию в тех случаях, если им это удобно», – указывает Гаспарян.

    «Отмечу, что США до сих пор не выступили с заявлениями по событиям на Кавказе. По большому счету, им все равно на этот регион. Главное, чтобы в происходящее не вмешивалась Россия, а национальные вопросы местных государств, как и жизни их населения, Белый дом мало волнуют», – акцентирует собеседник.

    «МИД России займет миротворческую позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже призвала обе стороны сохранять приверженность достигнутым ранее договоренностям. Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации уже намеченной дорожной карты», – резюмирует Гаспарян.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



    Результаты
    7 комментариев

    Ранее войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны. Отмечается, что Баку предпринял подобные действия в связи с необходимостью пресечения провокаций в регионе, разоружения и вывода армянских военных, нейтрализацией их инфраструктуры и обеспечения безопасности мирных жителей. Кроме того, целью Азербайджана является восстановление конституционного строя государства.

    В свою очередь, министерство обороны Армении опровергло информацию о присутствии в Карабахе собственных вооруженных сил. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Баку из-за текущей ситуации в регионе.

    В Ереване около 500 человек вышли на митинг у здания правительства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют лозунги против правительства Пашиняна и обвиняют в происходящем руководство страны. Премьер-министр страны заявил о неприемлемости призывов к госперевороту и отметил, что «нарушение правопорядка и стабильности» – это та цель, которую ставят перед собой противники Армении.

    В России также отреагировали на действия Азербайджана. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала стороны вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. По ее словам, Москва очень встревожена сложившейся в регионе ситуацией, однако она подчеркнула, что миротворцы РФ продолжат свою работу в рамках мандата в Нагорном Карабахе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в рамках конфликта Москва считает своей главной задачей обеспечение безопасности людей, в частности, армянского населения. Он подчеркнул, что РФ поддерживает связи с обеими сторонами. Диалог идет и по линии военных, однако, по его мнению, происходящее необходимо свернуть в дипломатическое русло.

    В результате действий Азербайджана, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обратилась к Баку с призывом прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.

    Коментарии (15)
    19 сентября 2023, 21:52
    Умер актер Алексей Янин в возрасте 40 лет
    Умер актер Алексей Янин в возрасте 40 лет
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Умер актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Янин, ему было 40 лет, сообщили в театре.

    Актер находился в реанимации со 2 сентября, умер 19 сентября из-за проблем с сердцем, говорится на сайте РАМТ.

    Последние восемь лет Янин боролся с последствиями инсульта. Он прославился благодаря работам в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери». О времени и месте прощания будет сообщено позже.

    Коментарии (5)
    19 сентября 2023, 09:57
    В российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94
    В российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94
    @ rostec.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» раньше планируемого срока поставил в войска особенно востребованные у штурмовых подразделений в зоне СВО гранатометы ГМ-94, сообщили в госкорпорации.

    Отмечается, что это оружие позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. В сообщении добавили, что преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова» является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических, передает ТАСС.

    У этого гранатомета, отметили в госкорпорации, безопасный для стрелка радиус взрыва снаряда до пяти метров. Это позволяет вести бой в условиях плотной городской застройки, а также в помещениях. Также оружие обладает малым весом и эргономично.

    Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров – со сложенным.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 16:56
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, сообщают источники Spiegel.

    Украинская сторона сообщила в специальный штаб при немецком Минобороны, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, сказали собеседники Spiegel, передает ТАСС.

    Отмечается, что из-за отсутствия технического персонала и запчастей переправка этих танков на украинскую территорию бессмысленна.

    Уведомление Украины вызвало беспокойство у немецкого руководства, Минобороны Германии оперативно направило технических экспертов в Польшу для проверки и обслуживания танков. Они установили, что переданные машины на самом деле нуждаются в ремонте.

    Ранее сообщалось, что Дании пришлось взять из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных.

    Коментарии (16)
    19 сентября 2023, 20:05
    Блогера Милохина объявил в розыск военкомат Анапы
    Блогера Милохина объявил в розыск военкомат Анапы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Блогера и тиктокера Даню Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства.

    Сам Милохин был зарегистрирован в Москве. Отмечается, что согласно базе данных МВД, блогер не находится в федеральном розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Ранее тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После сообщений о том, что его могут призвать на службу в армию, Милохин снова покинул Россию. По данным Mash, он улетел около недели назад рейсом экономкласса.

    Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.

    Коментарии (37)
    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (18)
    19 сентября 2023, 19:48
    В МИД Турции назвали причину операции Азербайджана в Карабахе

    МИД Турции: Операция Азербайджана в Карабахе является вынужденной мерой

    В МИД Турции назвали причину операции Азербайджана в Карабахе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции заявило, что операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является вынужденной мерой.

    «Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», – заявил МИД Турции, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что «азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных элементов», так как «не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания второй карабахской войны».

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




    Результаты
    37 комментариев

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В ответ на призыв непризнанной республики к переговорам в Баку заявили о готовности провести их на определенных условиях.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 20:14
    В США решили потребовать отчета от Зеленского за потраченные деньги

    Конгрессмен Маккарти: США не готовы гарантировать новый раунд финансирования Украины

    В США решили потребовать отчета от Зеленского за потраченные деньги
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

    Спикер сообщил, что на встрече с Зеленским в четверг будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь, передает РИА «Новости». «У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», – сказал Маккарти.

    Белый дом запросил у Конгресса дополнительно 24 млрд долларов для Украины. С февраля 2022 года Киев уже получил от США свыше 110 млрд долларов различной помощи.

    Ранее Белый дом признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине.

    Коментарии (22)
    19 сентября 2023, 22:03
    В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинцам
    В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинцам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пособия гражданам Украины, находящимся в Польше, перестанут выплачивать в конце 2023 года, решения об их продлении пока нет, заявил телеканалу Polsat пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

    По словам представителя правительства республики, пособия выдаются только на период длящегося вооруженного конфликта, в начале 2024 года они перестанут действовать, передает ТАСС.

    Мюллер добавил, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены». Говоря о мерах поддержки украинцев, пресс-секретарь добавил, что они не будут продлены в большой степени».

    Ранее в МИД России заявили, что Польша заинтересована в миграции жителей Украины.

    Коментарии (23)
    Главное
    Мэр города Мартуни в Карабахе погиб в бою с ВС Азербайджана
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинцам
    Названы сроки производства первых серийных самолетов SJ 100
    Умер актер Алексей Янин в возрасте 40 лет
    Прокуратура решила провести массовые проверки таксистов

    Как сибирская нефть стала дороже эталона Brent

    Стоимость российской нефти ВСТО, которая экспортируется в Китай, превысила стоимость Brent. Однако эта ситуация не является аномалией, потому что легкая нефть ВСТО должна стоить дороже мирового эталона Brent. Эта ситуация показывает, что стоимость российской нефти как раз приходит в норму. Более того, сорт ВСТО приобрел важнейшее политическое значение. Подробности

    Перейти в раздел

    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

    Американская пресса обвинила ВСУ в нанесении удара по мирным жителям на рынке в Константиновке. Россия не раз заявляла о причастности Украины к трагедии, унесшей жизни 16 человек, однако офис Зеленского упорно перекладывал ответственность на Москву. О чем свидетельствует данная публикация, какие сигналы были отправлены Киеву и почему заокеанские СМИ заговорили об этом именно в день визита Зеленского в Вашингтон? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

    Атаки противника у села Клещеевка отражены, заявляют в Минобороны России. Таким образом были опровергнуты утверждения главы киевского режима Зеленского о взятии этого населенного пункта. Почему Клещеевка и соседняя Андреевка стали в последнее время центром ожесточенных боев – и имеют ли они какое-либо стратегическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Канада начала заигрывать с индийскими сепаратистами

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что за убийством местного лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара могут стоять власти Индии. Ниджар выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб. В Нью-Дели отвергают любую причастность к этому инциденту. Что подвигло канадское руководство на эти обвинения и как этот шаг скажется на отношениях двух стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............