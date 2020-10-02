«Русснефть» договорилась о реструктуризации долга

«Русснефть» договорилась с ВТБ и катарским CQUR Bank о реструктуризации долга в 1,17 млрд долларов, сообщила компания.

«Русснефть» подписала дополнительное соглашение с ВТБ как агентом по кредиту и CQUR как кредитором, позволяющее продолжить в штатном режиме сотрудничество с кредитными организациями, передает РИА «Новости».

Документ урегулировал вопрос платежей компании по кредиту.

«Русснефть» продолжит диалог с ВТБ и CQUR, который позволит компании значительно улучшить финансовые показатели на ближайшие пять лет», – сообщила «Русснефть».

Близкий к «Русснефти» источник сообщил, что компания договорилась с ВТБ и катарским CQUR Bank о грейс-периоде по кредиту в 1,17 млрд долларов (только обслуживание процентов).

Добыча нефти и конденсата у «Русснефти» в 2019 году достигла 7,1 млн тонн, что на 0,2% больше, чем годом ранее.