Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Стало известно о восьми обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки
ВСУ восемь раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель
В результате восьми обстрелов ДНР украинскими войсками на горловском направлении ранен один гражданский и поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что был ранен один мирный житель, а также поврежден объект гражданской инфраструктуры.
В сообщении ведомства говорится: «[Зафиксировано] восемь фактов вооруженных атак на горловском направлении. <…> Поступили сведения о ранении гражданского лица».
Всего по территории республики противник выпустил 25 различных боеприпасов. Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что двое жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, пострадали в субботу в результате удара ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, однако пострадавших среди жителей не зафиксировано, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников и обстрелам.