В Крыму назвали украинский захват судна пиратской выходкой

Глава Госсовета Крыма сравнил действия СБУ с пиратством на море

Tекст: Денис Тельманов

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.

Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».

Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.

Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованное в июле 2019 года в порту Измаила российское судно было продано за сумму свыше 6 млн гривен.