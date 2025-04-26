Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
В Крыму назвали украинский захват судна пиратской выходкой
Глава Госсовета Крыма сравнил действия СБУ с пиратством на море
Руководитель Госсовета Крыма Константинов усмотрел в действиях украинских властей черты морского пиратства и выразил сомнения в возможности договоренностей.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.
Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».
Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованное в июле 2019 года в порту Измаила российское судно было продано за сумму свыше 6 млн гривен.