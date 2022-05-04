Чиновников в Шанхае наказали за отправку в морг живого человека

Пять чиновников в Шанхае получили наказание и оказались под следствием после скандального инцидента, когда пожилого жителя города приняли за мертвого и уложили в мешок для трупов, однако позже выяснилось, что человек жив, сообщили в правительстве города.

Инцидент, который вызвал всеобщее возмущение жителей Китая, произошел во второй половине дня 1 мая в шанхайском районе Путо, когда одного из жильцов в доме престарелых «Синьчанчжэн» признали мертвым и вызвали службу для транспортировки в морг, передает РИА «Новости». Пожилого человека уложили в желтый мешок для трупов и повезли на каталке к машине, однако медперсонал обратил внимание, что человек в мешке двигается. Мешок открыли и выяснилось, что человек жив. Его немедленно доставили в больницу, в настоящее время все жизненные показатели стабильны.

Шанхайская комиссия по проверке дисциплины сообщила, что глава управления по гражданским делам района Путо Чжан Цзяньдун был поставлен на учет, его заместитель Хуан Яохун и руководитель отдела по уходу за пожилыми людьми Лю Инхуа уволены. Также сняты с должности глава отдела развития социальных проектов городка Чанчжэн, где расположен дом престарелых, У Ючэн и директор дома престарелых «Синьчанчжэн» Гэ Фан, последний также поставлен на учет.

В отношении всех пятерых будет проведено тщательное расследование.

Помимо прочего у врача по фамилии Тянь, который замешан в этом деле, была отозвана лицензия, в его отношении возбуждено дело. Власти намерены провести инспекцию дома престарелых и наказать всех, кто причастен к инциденту или иным нарушениям.

Ранее в одном из моргов Псковской области живого 57-летнего жителя Себежского района по ошибке поместили в морозильную камеру, где он скончался. Позже выяснилось, что мужчину в бессознательном состоянии нашел в его частном доме сосед, который и вызвал медиков. Смерть констатировал местный фельдшер, после чего и было принято решено отправить человека в морг.

6 февраля была проведено судебно-медицинское исследование, которое и показало, что мужчина был доставлен в морг еще живым.

Вслед за сотрудниками СК проверку по данному факту начали псковские власти. В администрации Псковской области была сформирована комиссия из экспертов и специалистов комитета по здравоохранению и фармации, контрольного управления, члены комиссии выехали в Себеж, чтобы на месте изучить все обстоятельства случившегося.

На период проверки были отстранены от работы главный врач Себежской районной больницы Валерий Ходжаев и начмед Галина Пузанская.

СМИ сообщали, что в Курской области женщина, которую в больнице посчитали умершей, очнулась в морге. Региональное правительство инициировало собственную проверку по факту происшествия.

Племянница женщины сообщала, что пенсионерку прооперировали из-за ухудшавшегося состояния. Ей сообщили о смерти тети после операции, однако на следующий день медики заявили, что пациентка жива.

Позже правительство Курской области сообщило, что 81-летняя женщина скончалась в больнице.

Медработников, констатировавших смерть пожилой пациентки, которая затем очнулась в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в ноябре 2021 года в Индии мужчина выжил, проведя семь часов морозильной камере морга, куда его доставили после того, как признали погибшим в результате наезда мотоцикла.