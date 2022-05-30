В штабе ДНР заявили об освобождении 222 населенных пунктов

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, и продвижении к Славянску.

«По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Ранее штаб ДНР сообщил, что группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.