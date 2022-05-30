|
|
В штабе ДНР заявили об освобождении 222 населенных пунктов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, и продвижении к Славянску.
«По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб ДНР сообщил, что группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.
Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
|
|
Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
|
|
Безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, жители Украины при этом сами должны определить будущее своих регионов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что украинцы «должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским – запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту – или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», передает РИА «Новости» со ссылкой на TF1.
Министр заверил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику – главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности. Лавров отметил, что «все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жительница Северодонецка рассказала о радости от прихода российских сил
В Северодонецке «все рады» тому, что в город вошли силы России и ЛНР, сообщила жительница города Марина.
«Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как рассказала жительница Северодонецка, в городе нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи. По ее сведениям, в городе остаются порядка 10–12 тыс. мирных жителей из более чем 100 тыс. до начала активных боев в Донбассе.
Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей». По его словам, силы Народной милиции ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в городе, «откуда продолжают развивать успех».
Напомним, поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР допустили смертную казнь для наемников из Британии и Марокко
В отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.
Он уточнил, что Генпрокуратура республики завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко.
«Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания – смертная казнь», – передает слова Гаврилова ТАСС.
В ведомстве добавили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Названа численность задействованных в восстановлении Донбасса российских строителей
В ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники на восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня перед нами стоит задача максимально оперативно развернуть работы для помощи ДНР и ЛНР в восстановительных работах. Буквально в ежедневном режиме мы видим, что из многих регионов страны отправляются колонны техники для помощи в восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры республик. Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в Республиках, существенный, и мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», – написал Хуснуллин в Telegram-канале.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.
Эксперт назвал первоочередные задачи по восстановлению освобожденных территорий Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР установила контакт с владельцами иностранных судов в порту Мариуполя
Владельцы трех иностранных судов, находящихся в порту Мариуполя, направили властям ДНР запросы, подтверждающие их право собственности, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«На данный момент уже есть первое обращение от судовладельческих компаний соответствующих иностранных судов. Там есть суда, которые осуществляют свою деятельность под различными флагами иностранных государств, но это не означает, что судовладельческая компания зарегистрирована и находится именно в этом государстве», – цитирует ТАСС Никонорову.
По ее словам, на данный момент есть информация по трем судам, от остальных судовладельцев ждем сообщений, запросов, писем.
«С теми, кто подал запросы, мы находимся в контакте, собираем пакет документов от них, которые должны прилагаться к этому запросу, подтверждающие и правоустанавливающие, что это действительно их собственность», – добавила она.
Ранее в морской порт города Мариуполь зашло первое с начала специальной военной операции России судно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Донбасс из Пензенской области привезли передвижной асфальтобетонный завод
|
|
Колонна из пяти тралов с комплектующими первого передвижного асфальтобетонного завода КА-160 «Колокшанец», который задействуют в ремонте важных дорожных объектов, прибыла в Донецкую народную республику из России.
«Сегодня мы встретили вторую автоколонну из Пензенской области , которая доставила комплектующие для монтажа асфальтобетонных заводов, которые примут участие в восстановлении дорог и мостов Донецкой народной республики. Первый завод планируется установить в Тельмановском районе», – отметил и.о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко, который встретил колонну транспорта.
По словам представителя российской дорожной организации Александра Галаева, в ДНР приехал первый из четырех асфальтобетонных заводов. Производительность одного такого завода составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта ДНР.
Всего в рамках второго этапа Пензенская область планирует направить в ДНР четыре асфальтобетонных завода. Ранее, первым этапом, от российских коллег прибыли краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.
Напомним, Пензенская область стала одной из первых, которая подтвердила свои намерения о сотрудничестве с ДНР по первоочередному восстановлению дорог и мостов, разрушенных в ходе боевых действий.
Всего Пензенская область готова предоставить Донбассу 240 единиц спецтехники и около одной тысячи дорожно-строительных рабочих для проведения строительных и ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.
Назван размер оставшейся под контролем ВСУ части Севердонецка
В городе Северодонецк в ЛНР осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«На час времени текущего дня, обстановка в городе Северодонецк под контролем, осталось нам дочистить общей сложности где-то 15-17% жилого сектора. Остальная территория полностью зачищена», – заявил Алаудинов на видео, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».
По его словам, чеченские бойцы сейчас подходят к промышленной зоне, примыкающей к жилому сектору.
«На данный момент без происшествий, без жертв. Потерь с нашей стороны тоже нету, единственное, надо отметить, что с города Лисичанска просто беспрерывным дождем на нас сыпется град снарядов. Наш противник свою агонию потери города решил возместить тем, что он будет сыпать этот город снарядами и убивать мирных жителей. <...> Мы уже можем готовить для отправки сюда караваны из фонда Кадырова с продуктами для мирных жителей», – сказал он.
Напомним, что штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, и продвижении к Славянску.
Ранее поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
В ЛНР завели дело из-за распространения ВСУ туберкулеза с беспилотников
В Луганской народной республике возбудили уголовное дело по факту распространения украинскими военными туберкулеза с помощью беспилотников, сообщили в министерстве госбезопасности республики.
В ноябре 2020 года ВСУ запустили аппарат «Лелека С-100» из села Степное Славяносербского района ЛНР, на тот момент находившегося на границе соприкосновения, заявили в МГБ, передает РИА «Новости».
С аппарата сбрасывались агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте в ЛНР.
«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории – предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», – добавили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе проверки установлено, что к совершению преступления причастны шесть подозреваемых, сейчас ведется сбор данных по ним.
Также распространение зараженных листовок подтверждается косвенными данными из Сети. В одном из украинских Telegram-каналов сообщалось, что «11.11.2020 патриоты Луганщины отправили поздравительные адреса жителям оккупированной территории в районе Славяносербска, а также решили «помочь финансово», распространив около 2 млн «линирийских рупэй».
При этом к сообщению прикреплены фото шестерых мужчин в военно-полевой форме ВСУ со средствами защиты органов дыхания на лицах возле беспилотника. На беспилотнике размещены агитационные листовки, аналогичные изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой.
В начале мая ВС России нашли 10 беспилотников в Харьковской области, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику
Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой находится в Донецкой Народной Республике с рабочей поездкой, сообщил окружной Департамент общественных и внешних связей.
Основной целью поездки является доставка новой партии гуманитарного груза, который был собран жителями Югры. Также планируется подписать соглашение с администрацией города Макеевка. В рамках него Югра окажет учреждениям и предприятиям помощь для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.
Также запланирована встреча Комаровой и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
Делегация Югры приехала в ДНР в составе гуманитарной миссии, которая была сформирована Гуманитарным добровольческим корпусом. Добровольцы этого корпуса на самолетах Минобороны России доставили в республику почти 43 тонны груза, среди которого продовольствие, детские принадлежности, медикаменты, одежда и другое.
В рамках рабочего визита Комарова также посетит ряд объектов в Мелекино, Мариуполе, Донецке и Макеевке. Среди них – разрушенный Драматический театр в Мариуполе, в разборе завалов которого участвовали добровольцы гуманитарной миссии из Югры.
Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из первых регионов, который организовал такую масштабную кампанию помощи жителям ЛНР, ДНР, отдельных территорий Украины. Доставлено свыше 235 тонн гуманитарного груза.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и 14 получили ранения вследствие обстрелов Донецка утром в понедельник, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20 человек: шестеро погибли и 14 получили ранения», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
Там уточнили, что среди погибших – подросток 2009 года рождения.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала, украинские силовики могли применять поставленное американской стороной тяжелое вооружение при обстреле Донецка.
«Сегодня, буквально 15 минут назад, обстрелу подвергся самый центр города Донецка, это в ста метрах от нашего здания. И [были] попадания прямые в школы. <...> Работает тяжелая артиллерия, есть такие предположения, что это новая американская поставка», – передает ТАСС слова Кулемзина.
Напомним, в субботу украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».
ВСУ обстреляли за полчаса четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, а также Горловку и Ясиноватую: выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что под обстрелы попали населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк. По Минеральному украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров, по Васильевке выпущено две мины того же калибра, по Верхнеторецкому выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», а по Донецку – семь снарядов калибром 122 миллиметра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.42 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», – говорится в сообщении представительства, передает РИА «Новости».
Также под обстрел попали населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Калинина): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК.
Ранее украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град».
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь был открыт из Авдеевки по направлению к Ясиноватой в 9.45 мск, тогда ВСУ выпустили три ракеты. В 13.50 с того же направления было выпущено пять ракет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Также представительство республики указало, что два снаряда артиллерии калибром 122 мм были выпущены по Куйбышевскому району Донецка, ранен один человек.
Ранее в ДНР заявили, что силы республики не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован.
Ясиноватую обстреляли из «Града»
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Ясиноватую из РСЗО БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Очередной обстрел произошел в 22.40 мск. Огонь велся из Авдеевки. По Ясиноватой выпустили 10 ракет, передает ТАСС.
Позднее в СЦКК сообщили, что украинские войска в 23.10 мск выпустили по Ясиноватой еще 15 ракет из РСЗО. Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщало об 11 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО «Град», передает РИА «Новости».
Напомним, несколько часов назад украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР. В частности, под обстрел попали Горловка и Ясиноватая. Было выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минстрое появился департамент по восстановлению Донбасса
В структуре российского Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства создан департамент, который займется восстановлением освобожденных территорий ЛНР и ДНР, сообщили в ведомстве.
«В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности», – цитирует сообщение министерства ТАСС.
Эти функции планируется возложить на вновь созданные структурные подразделения, указали там.
В пресс-службе министерства отметили, что преобразования в штатной структуре Минстроя России связаны в первую очередь со значительным расширением полномочий и задач, решаемых министерством в сфере инфраструктурного строительства и развития территорий.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.
Он отмечал, что в ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Они восстанавливают поврежденное жилье, дороги и инфраструктуры.