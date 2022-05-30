Власти Херсона начали экспорт зерновых в Россию

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30 мая, понедельник | Последнее обновление — 09:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
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В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного ГДРовского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется.
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Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже).
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Если в 2020-2021 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий: от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Власти Херсона начали экспорт зерновых в Россию
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В Россию из Херсонской области начались поставки зерновых прошлого урожая, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Есть место куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», – отметил он, пояснив, что речь идет именно о продаже зерна в Россию на экспорт.
Стремоусов добавил, что 20 июня начнется уже полномасштабная уборка озимых зерновых культур, передает ТАСС.
Напомним, ранее Стремоусов заявил, что аграрии Херсонской области могут спокойно сеяться, выращенное зерно никто забирать не будет, урожай без каких-либо проблем можно будет продать в Россию.
Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
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Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».
«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Во Франции заявили о возвращении Грузии в орбиту Москвы
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Грузия хоть и подала заявку на вступление в Европейский союз, возвращается на орбиту Москвы, пишет французское издание Le Figaro. В статье указывается, что Тбилиси не стал осуждать Россию и не принял антироссийские санкции, а напротив, все больше критикует Европу и Украину.
Грузинское правительство, по мнению автора статьи, всеми силами старается отдалиться от политической жизни. Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «тихо умирает в грузинской тюрьме». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который «дергает за ниточки» грузинской политики, так же «держится в тени», передает RT содержание публикации.
По словам автора, Грузия, которая при президенте Саакашвили в 2000-х годах совершила «переход от постсоветского государства к новой западной демократии», теперь возвращается «в орбиту Москвы». Так, она старается придерживаться нейтралитета по Украине, который «мутировал в сочувствие» российским властям, говорится в публикации.
«Так что Грузия не только не стала поддерживать Украину, но и начала открыто критиковать украинского президента, а также отказалась от введения антироссийских санкций. Более того, на Западе опасаются, что Грузия может стать платформой для обхода санкций, ведь российские компании там уже обосновываются», – пишет издание.
«Самая прозападная страна региона опасным образом сползает на российскую орбиту», – приводит автор статьи слова политолога Торнике Гордадзе.
Le Figaro приводит мнение, что такой «разворот» Грузии «связан со страхом», ведь Россия «может попытаться присоединить, например, Южную Осетию». «Маленькую Грузию», продолжает автор, будет «просто заполучить», «даже не придется устанавливать там лояльное правительство – ведь оно уже есть».
Хотя Тбилиси по-прежнему претендует на вступление в ЕС, с марта, когда он подал заявку, грузинские власти стали все больше и больше критиковать Европу, напоминает французское издание. «Как будто они хотят саботировать этот процесс», – предположил бывший министр по интеграции в ЕС и НАТО Торнике Гордадзе.
Западные страны и Украина все чаще критикуют Грузию за то, что страна не присоединилась к экономическим санкциям против России. В самой Грузии в ответ на это заявляли, что республика «не вовлекается в войну», но при этом поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
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Зеленскому пообещали «сюрприз» от избежавшего казни украинца
До России смог добраться член украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь», участников которой после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«Одному из них (задержанных СБУ активистов – прим. ВЗГЛЯД) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду: как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», – сообщил Кива в Telegram.
«Отдельно Зеленскому: тебе, (...), мы приготовили сюрприз», – добавил экс-депутат.
Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения «Патриоты за жизнь». По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.
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Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.
Он сообщил в Telegram-канале, что украинский лидер встретился в Харькове с украинскими военными и провел совещание. Также Зеленский наградил военнослужащих.
Поездка Зеленского на восток страны стала первой с начала спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
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Украинских беженцев потребовали выслать из Австрии за массовую драку
Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик обратился к украинским беженцам, виновным в массовой драке с таксистами, порекомендовав им быстрее покинуть Австрию.
«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!» – цитирует РИА «Новости» Неппа.
Он также назвал подозреваемых в драке «преступниками-дезертирами».
Ранее сообщалось, что группа молодых людей на автомобилях с украинскими номерами избила двух таксистов в столице Австрии из-за замечания о неправильной парковке, один из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице.
Также пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
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Экс-помощник Рейгана оценил шанс Киева на «победу»
Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», – передает РИА «Новости» текст статьи американского политика.
Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», – заключил Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Стало известно о новых поставках оружия из ЕС на Украину
Варшава передала Киеву 18 единиц современных самоходных гаубиц, речь идет о 155-миллиметровых самоходных гаубицах Krab, сообщило Польское радио.
«Благодаря польской помощи украинцы теперь имеют не менее 24 самоходных орудий западного производства», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами Krab. Франция подарила Украине шесть единиц техники аналогичного типа Caesar.
В свою очередь Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но Берлин поясняет, что экипажи для эксплуатации установок Panzerhaubitzen 2000 еще проходят обучение. Дата, когда техника будет доставлена на Украину, неизвестна.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Власти Херсонской области рассказали о провале наступления ВСУ
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Попытки украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области завершились тем, что они потеряли не менее 70 солдат убитыми на поле боя, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал, что «украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод». Военные Украины «пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», но «потерпели поражение и понесли очень большие потери», передает РИА «Новости».
Как сообщил Стремоусов, «около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам замглавы администрации, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой». «Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями», – сказал он.
Напомним, Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Руководство Херсонской области решило закрыть границу с подконтрольными украинским властям территориями.
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Сериал «Слуга народа» провалился в Италии
В Италии зрительские рейтинги телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли оказались низкими, сообщают СМИ.
Как пишет Fatto Quotidiano, даже первые серии смотрели только 3% аудитории, некоторые серии собирали всего 2% (чуть более 100 тыс. при том, что наиболее рейтинговые программы собирают по несколько миллионов зрителей), передает ТАСС.
Канал La7 объяснил задержки выпуска продолжения сериала тем, что картина проходит дубляж. При этом издание сообщало, что обсуждалось прекращение показа новых серий, но в итоге показ решили завершить в летний нерейтинговый период и вне прайм-тайм.
Напомним, Зеленский исполняет в сериале роль учителя истории Василия Голобородько, который выдвигается в президенты Украины и побеждает на них.
Минобороны сообщило о поражении 674 районов сосредоточения живой силы ВСУ
За минувшие сутки в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 украинских националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в общей сложности за сутки было поражено 674 района сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины.
«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях. Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах н. п. Красногоровка, Покровское Донецкой народной республики, Северодонецк Луганской народной республики и Безруков Харьковской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
«Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», – уточнили в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой народной республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», – говорится в сообщении.
Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Кремле исключили участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 30 мая, пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Двусторонний (формат)», – уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая.
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор.
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Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
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Безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, жители Украины при этом сами должны определить будущее своих регионов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что украинцы «должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским – запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту – или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», передает РИА «Новости» со ссылкой на TF1.
Министр заверил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику – главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности. Лавров отметил, что «все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским
Телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Конечно, Россия не смотрит на эти вещи (вступление Швеции и Финляндии в НАТО – прим. ВЗГЛЯД) позитивно. Россию, прежде всего, особенно беспокоит финский вопрос. Почему? Потому что это приграничная страна, поэтому она не поддерживает вступление Финляндии в НАТО. На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», – сказал Эрдоган в интервью по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.
Он также уточнил, что Турция надеется, что конфликт между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но с каждым днем ситуация ухудшается. «В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», – добавил турецкий лидер.
Ранее президент республики Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», вместо этого Анкара оказала Киеву поддержку.
Патриарх Кирилл: Попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не будут достигнуты
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Разделение православных людей России и Украины исходит не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
«Мы не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей России и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла, не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет», – цитирует его РИА «Новости».
По словам патриарха Кирилла, РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы. «Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Но мы молимся и о том, чтобы никакие временные внешние средостения не разрушили духовное единство нашего народа», – добавил он.
В пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.
Накануне в РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости, отметив, что единство Русской и канонической Украинской православных церквей (РПЦ и УПЦ) остается.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет объявление УПЦ независимой в разгар боевых действий на Украине.
Жительница Северодонецка рассказала о радости от прихода российских сил
В Северодонецке «все рады» тому, что в город вошли силы России и ЛНР, сообщила жительница города Марина.
«Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как рассказала жительница Северодонецка, в городе нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи. По ее сведениям, в городе остаются порядка 10–12 тыс. мирных жителей из более чем 100 тыс. до начала активных боев в Донбассе.
Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей». По его словам, силы Народной милиции ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в городе, «откуда продолжают развивать успех».
Напомним, поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
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