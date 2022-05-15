Власти Херсонской области пообещали фермерам помощь с кредитованием

Аграрии Херсонской области могут спокойно сеяться, выращенное зерно никто забирать не будет, урожай без каких-либо проблем можно будет продать в Россию, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов, пообещав аграриям помощь с кредитованием.

Он сообщил, что к нему поступило обращение, в котором говорится, что фермеры Горностаевского района Херсонской области не знают, стоит ли им начинать сев. В соцсетях людей пугают, что урожай может быть отобран. Кроме того, аграрии в нынешних условиях не могут продать прошлогодний урожай и купить горюче-смазочные материалы, передает ТАСС.

«Ваше зерно никто забирать не будет. Ваше зерно, которое вы сможете собрать, вы сможете потом без каких-либо проблем в перспективе продать уже не на Украину, а в Россию. Далее будем вам в этом направлении помогать», – сказал замглавы Херсонской области в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале Стремоусова.

Он также сообщил что аграрии Херсонской области смогут получить рублевые займы на ведение бизнеса. Те хозяйства, которые решат работать, смогут рассчитаться со своими работниками и пайщиками-владельцами земельных участков. Стремоусов заверил, что власти готовы помогать фермерам в вопросах обеспечения топливом. В ближайшее время будут проведены собрания с участием аграриев, добавил замглавы региона.

Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что жители региона начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации.

Напомним, в среду постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

В понедельник в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России. В минувшее воскресенье власти Херсонской области объявили о намерении выдавать российские паспорта. Днем ранее в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.

Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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