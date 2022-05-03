Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран

Российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Глава государства подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, чиновникам запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых действуют ответные российские санкции.

Также вводится запрет на вывоз продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц. Перед находящимися под ответными санкциями России компаниями и лицами запрещается исполнять обязательства по сделкам и совершать финансовые операции.

Глава государства поручил правительству в 10-дневный срок определить список лиц, находящихся под санкциями. Также правительство должно за это время определить дополнительные критерии сделок к сделкам, свершение которых запрещается этим указом.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще нескольких российских банков.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».