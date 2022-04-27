Путин заявил о провале плана по удушению России санкциями

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27 апреля, среда | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
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Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов.
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Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски.
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У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную.
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Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин заявил о провале плана по удушению России санкциями
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Замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху, заявил президент Владимир Путин.
«Сегодняшние планы экономического удушения также провалились», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что оппоненты давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
Глава государства отметил, что российская сторона ответит на грубые попытки изолировать ее.
«Как я уже говорил, мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», – подчеркнул президент.
Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Путин: Россия знает, кто и что делал в Буче
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Армия России не имеет отношения к событиям в Буче, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Он добавил, что Москва знает, кто стоит за этой провокацией, передает ТАСС.
По словам Путина, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Россия столкнулась с провокацией в Буче.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Путин сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с ИГИЛ
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Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Мы слышим от украинских властей, что на «Азовстали» есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории России) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать – это выпустить этих людей. Чего же проще», – цитирует его ТАСС.
Также Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на заводе «Азовсталь», отметив, что существует контакт с оставшимися на заводе украинскими силовиками.
«Это просто преступление – удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье «Азовстали», – сказал Путин.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово
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Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
«Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что «прецедент создан».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ООН: Путин согласился привлечь МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, последующие дискуссии на этот счет будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.
«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», – приводит РИА «Новости» комментарий Дюжаррика.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин предложил ООН проверить содержание украинских военнопленных
Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя.
«Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного Креста, и представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым – пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он также заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение по гуманитарным коридорам.
«Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тыс. человек, 130 или 140 тыс. человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину – куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории «Азовстали» – они могут выйти и все», – подчеркнул Путин.
Пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, подчеркнул Путин и предложил генсеку ООН поговорить с этими людьми.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Также президент отметил, что Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.
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Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – сказал президент.
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
Путин: Договоренностей по безопасности не достичь без решений о статусе Крыма и Донбасса
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Украина предлагает рассматривать ситуацию с территориями Крыма и Донбасса сразу на уровне глав двух государств, но без предварительного обсуждения эти вопросы не решить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Путин заявил, что после событий в Буче украинские переговорщики «отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности и территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса», передает ТАСС.
«Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Но для нас понятно, что эти вопросы – если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, – для нас ясно, что они никогда решены и не будут», – констатировал Путин.
Он добавил, что «в этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопросы территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин: Итоговое место России на Олимпиаде в Пекине оказалось ниже запланированного
Итоговое место сборной России на Олимпийских играх в Китае оказалось ниже, чем планировалось, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете [на Олимпиаде в Пекине] у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта», – цитирует президента ТАСС.
Он попросил главу Минспорта Олега Матыцина изложить доклад по этой теме.
Вместе с тем президент отмечал, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр. При этом по общему количеству наград российские спортсмены стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимней Олимпиаде.
Путин заявил о надежде на достижение договоренностей с Украиной дипломатическим путем
Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Хочу Вас проинформировать, что несмотря на то, что идет и военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что удастся достичь договоренностей именно на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры. Не отказываемся от них», – цитирует его РИА «Новости».
В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Путин поручил продлить ограничения на экспорт удобрений
Президент Владимир Путин поручил правительству продлить ограничения на экспорт отдельных видов удобрений до 31 августа, а также предусмотреть возможность дальнейшего пролонгирования этой меры.
«Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)», – говорится в одном из поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу правительство должно предоставить до 31 мая, далее – ежеквартально.
Лыжница Степанова: Россия обязательно победит, как победила на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Вероника Степанова в ходе торжественной встречи чемпионов Игр с президентом России Владимиром Путиным пообещала ему «не опускать» высоко поднятое знамя нашей страны.
«Я ровесница века, я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно, но мы на правильном пути. И мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю!» – передает ее слова Life.
Ранее на встречи с олимпийской сборной президент Владимир Путин заявил, что для России в спорте нет недружественных стран.
Путин: Спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность
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Начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией, все ее задачи будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.
«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», – цитирует его ТАСС.
По его словам, начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией. Также Путин назвал реакцию России на циничные замыслы Запада на Украине правильной и своевременной. Он добавил, что «Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Кремль заявил об отсутствии конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных жителей с «Азовстали», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с «Азовстали», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в ходе переговоров с генсеком.
Напомним, Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Макрона
Встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в России пока не планируется, сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее Макрон до окончания президентских выборов сообщал, что планирует встретиться с Путиным после президентской кампании выборов во Франции.
«Пока нет таких планов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, в понедельник Путин направил поздравительную телеграмму Макрону по случаю переизбрания на пост президента Франции.
Путин поручил учесть в стратегии развития АПК импортозамещение сельхозпродукции
Российский лидер Владимир Путин поручил включить в стратегию развития агропромышленного комплекса страны меры по организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции.
«Правительству совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению „Сельское хозяйство" обеспечить внесение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года изменений, предусматривающих определение исчерпывающих мер государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», – передает ТАСС сообщение Кремля.
Так, Путин поручил установить с 2023 года среднегодовые темпы роста объемов производства сельхозпродукции на уровне не менее 3%. Кабмину предстоит определить бюджетное финансирование, необходимое для достижения этого показателя.
Кроме того, президент отметил, что в документе должна быть предусмотрена возможность развития сельхозпроизводства как экстенсивными, так и интенсивными способами, уточнены индикаторы стратегии и сроки ее реализации, определены ежегодные показатели импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции, а также продукции, используемой в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.
Также в стратегии должны быть определены исчерпывающие меры государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, «в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», говорится в перечне поручений.
Помимо прочего, Путин поручил включить в стратегию меры по реализации программ поддержки спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование, по развитию новых направлений экспорта готовой продукции, по увеличению финансирования вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса.
Ранее стало известно, что производство тепличных овощей в России увеличилось на 11,1%: лидерами среди регионов являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Челябинская области, Ставропольский край, республики Татарстан и Мордовия.
До этого Владимир Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы.
Напомним, правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
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