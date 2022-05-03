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Боррель анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», – приводит РИА «Новости» заявление Борреля, сделанное в эфире венесуэльский телеканал VPI.
Напомним, 18 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений – аналогу SWIFT – присоединились 52 иностранные организации.
Напомним, 2 марта ЕС решил отключить от SWIFT семь российских банков. Днем позже глава МИД Британии Лиз Трасс призвала отключить от системы SWIFT все российские банки.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ.
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В Турции назвали Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах
Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции.
Тайяр написал в Twitter, что Зеленский «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу президент «нес чушь», передает РИА «Новости».
«Глупый комик!», – резюмировал экс-парламентарий.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.
При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала
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Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщили СМИ и блогеры.
По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Пользователи Twitter предложили в случае поимки генерала в качестве наказания испытать на нем новые медицинские препараты.
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.
Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania GmbH
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Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.
На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50% и более, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее Германия попыталась расплатиться за газ «украденными» у Газпрома деньгами. Оплата некоторых поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, была отклонена Газпромбанком.
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В Сети показали танковую дуэль российского экипажа с украинским Т-64БВ
Опубликовано видео с беспилотника, на котором можно увидеть настоящую танковую дуэль между украинским и российским экипажами, в котором Т-64БВ отступил и был подбит.
Подчеркивается, что двоим танкистам ВСУ удалось сбежать. Примечательно, что третьего члена экипажа они бросили умирать. Известно, что ВС РФ в ходе боестолкновения также уничтожили позицию минометного расчета украинских войск, передает ФАН.
Ранее МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя.
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Польша решила помочь Германии отказаться от российской нефти
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Польша предложила Германии использовать свои НПЗ, чтобы отказаться от нефти из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
«Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации», – цитирует Москву Reuters, передает Ura.ru.
Министр надеется, что эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года.
Ранее Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
Между тем Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ЕК угрожает применить санкции к тем странам, которые согласились оплачивать в рублях за поставку российского газа.
Меньшова высказалась о поездке Джоли на Украину цитатой Ленина
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова привела цитату Ленина в связи с поездкой Анджелины Джоли на Украину, назвав ее визит кино и пиаром.
«Какое поразительное единение в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли во Львов. Прямо наглядная демонстрация того, как США побеждает в вопросах пиара», – цитирует «Комсомольская правда» Меньшову.
Также актриса и телеведущая привела цитату Ленина, который еще сто лет назад сказал, что важнейшим из искусств является кино. «Ведь не ошибался. До сих пор – верно», – добавила она.
Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.
Как позднее заметила официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».
Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
Рогозин нашел необычное сравнение для образа Киркорова
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети коллаж, в котором высмеял образ певца Филиппа Киркорова.
«Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», – написал Рогозин в Telegram.
Глава Роскосмоса сделал кадр из видеообращения Киркорова и сравнил с мячом из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом.
Ранее Киркоров заступился в соцсетях за телеведущего Максима Галкина после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации артиста, передает РЕН ТВ.
Напомним, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали из России и проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле. Телеведущий опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. После Галкин заявил, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».
Отметим, что самому Киркорову запретили въезд в Эстонию. Правительство республики запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине.
Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
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Российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за скандальное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
«Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова – это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», – цитирует РИА «Новости» Лапида.
С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными «утверждения о еврейском происхождении Гитлера».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга за газ до 1 мая, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, заверив, что республика подготовилась к возможной приостановке поставок.
«Мы не получили официального ответа от «Газпрома» и не знаем мотивов [продолжения поставок российского газа в Молдавию]», – приводит ТАСС слова Спыну, сказанные вице-премьером республики в интервью телеканалу «ТВ-8».
В воскресенье газораспределительная компания «Молдовагаз» проинформировала, что поставки газа идут в штатном режиме, согласно условиям контракта. Ранее Спыну допустил, что Газпром может прекратить подачу газа в республику после 1 мая, так как Молдавия отказалась выполнять договоренности о возврате долга за потребленное топливо.
Напомним, 15 апреля власти Молдавии отказались признавать долг Газпрому без проведения независимого аудита. Вопреки этому в конце апреля в «Молдовагазе» заявили о подтверждении Газпромом запрошенных Молдавией объемов газа на май.
Напомним также, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Она заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории». Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Санду, что «в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты».
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Подозреваемых в организации диверсии в Одессе задержали на Украине
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На Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, сообщило украинское госбюро расследований.
«Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.
Сообщается, что протесты и диверсии готовились на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.
Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.
Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».
Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.
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Шольц назвал условие отмены санкций против России
Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции.Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», – цитирует ТАСС Шольца.
Он также заявил, что цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», – сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]»,– отметила она.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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В Сети показали брошенную у промзоны «Азовстали» технику неонацистов
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Журналист RT Мурад Газдиев опубликовал видео с брошенной националистами техникой, среди которых БТР националистов, оборудованный двигателем Mercedes, насосами из Италии, электроникой Америки и Великобритании.
Экипировка и личное вооружение боевиков также говорит о «спонсорстве Запада».
«Долгие годы страны Запада публично абстрагировались от «радикального «Азова*»(против вооруженного формирования возбуждено уголовное дело в России). Но захваченные документы и фото подтверждают: за кулисами те самые «либеральные» страны Запада годами тренировали и экипировали праворадикальные батальоны Украины», – написал Мурад Газдиев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России.
Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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Посла России вызвали в МИД Израиля после заявления Лаврова о евреях
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ведомстве сообщили, что после «возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид счел слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.
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Украинские военные рассказали, из-за чего попали в плен
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Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.
«(В плен попали) в первый же бой – нас вывезли по темному, поставили на дорогу, сказали прикрывать, нагнали кучу людей с разных подразделений... Начался обстрел минометами... кто пережил, тот пережил», – передает РИА «Новости» речь одного из пленных.
По его словам, когда пошли в наступление, правый фланг вместе с командирами сбежал, оставив другие подразделения без команды отступать. «Мы даже и не знали, куда отходить, если честно... Нас не в ту сторону повел (сержант) и мы нарвались на русский спецназ... Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить, – ни точки сбора, ни путей отхода», – пояснил военнопленный.
Также пленные добавили, что оказались удивлены некорректным отношением ВСУ к мобилизованным. По словам рассказчика, отношение оказалось «как к разменным монетам», «одноразовым солдатам». «Броню выдали только через три недели после мобилизации», – добавил он.
При этом солдат поразился корректным отношением российских военных к пленным, так как по телевизору им «рассказывали совсем другое».
«Удивлен, что (российские военные к нам) корректно относились... Потому что нам говорили по телевизору... совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было – оказали первую помощь», – рассказал он.
Ранее британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
О рекордной сдаче в плен более 1 тыс. военных ВСУ силам ВС России и НМ Донецкой народной республики стало известно 13 апреля. В результате успешных наступательных военных действий добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.Среди сдавшихся порядка 300 человек были ранены, еще 90 – неходячие. Людям оказали необходимую медицинскую помощь.
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