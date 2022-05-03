В Ереване задержаны десятки сторонников оппозиционной партии

Стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала

Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщили СМИ и блогеры.

По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».

Пользователи Twitter предложили в случае поимки генерала в качестве наказания испытать на нем новые медицинские препараты.

Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.

Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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