Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по поселку Сватово в ЛНР

Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ

В разных районах проведения СВО поражены 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР) нанесен удар по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

Также в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения», – отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка ДНР уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщало, что транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области.

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