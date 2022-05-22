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В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
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Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти
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Будапешт предлагает эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, чтобы экономики стран ЕС «продолжали работать», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто, если ЕС хочет «наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство». По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать». «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Сийярто подчеркнул, что экономика Венгрии «будет уничтожена без российского газа», а для «технологического преобразования предприятий» Венгрии «в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро». Общий объем необходимых инвестиций может составить около 1 млрд евро. По его словам, при отсутствии доступа к нефти из России Венгрии будет «физически невозможно» импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.
18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
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В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»
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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с «языком нацистов», пишет Saarbrucker Zeitung.
«Заявления Бербок о «разрушении» России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», – приводит его слова РИА «Новости».
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», – возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок «оливково-зеленым» министром иностранных дел Германии, заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
Бербок регулярно выступает с заявлениями, направленными против России. Так, она призывает Евросоюз отказаться от российской нефти, а также утверждает, что цены на продовольствие в Европе растут якобы из-за России. При этом в Москве подчеркивали, что цены на продукты растут из-за антироссийских санкций, сторонницей которых и является Бербок.
СМИ: Сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2»
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На фоне резкого роста цен на газ Россия в 2022 году может получить за поставки в Европу рекордные 100 млрд долларов, сверхприбыли Газпрома полностью окупили проект «Северный поток – 2», пишет в статье для французского издания Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
Автор публикации отметил, что входящие в Евросоюз страны ежедневно отправляют 200 млн долларов Газпрому, несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго», передает РИА «Новости».
«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 млрд долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», – считает Колен.
По его мнению, Россия выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. «Угрожая [России] эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент РФ] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», – говорится в статье. Автор также выразил мнение, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили газопровод «Северный поток – 2».
Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – передает РИА «Новости» его слова.
Также он призвал к солидарности европейские страны, говоря об отказе от поставок российских энергоносителей.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
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В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ
В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но умалчивают о более сильной зависимости от России, сообщает германский телеканал N-TV. В материале телеканала поясняется, что перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах.
«По забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащенного урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций», – передает RT текст статьи, опубликованный на сайте германского телеканала.
Как отмечает N-TV, Европейский союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии. За прошедшие годы, продолжает автор публикации, «Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире». К тому же, по данным канала, в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.
В Европейском сообществе по атомной энергии подчеркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от России и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от России без серьезного ущерба для производства, констатирует автор публикации.
По его мнению, российская стратегия заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешевым ураном и ядерными технологиями, и она сработала, ведь, несмотря на ситуацию на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Более того, отмечает N-TV, на фоне событий на Украине цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.
Многие операторы АЭС «боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран», констатирует автор публикации. «Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за все это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащенного урана серьезно навредит работе АЭС и подорвет электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счет мирного атома», – говорится в статье.
Между тем ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе сообщил, что Германия выступила с поддержкой инициативы о введении эмбарго на поставки урана из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что произойдет, если Запад откажется от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного.
В Нафтогазе заявили о новом суде с Газпромом по платежам за транзит
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В Нафтогазе заявили, что у компании начинается спор с Газпромом по поводу платежей за транзит газа, вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, заявил глава украинской компании Юрий Витренко.
«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между Нафтогазом и Газпромом по поводу транзита и платежей за транзит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Витренко, сказанные телеканалу Sky News.
Транзитный договор компаний предполагает прокачку 40 млрд кубометров газа. Украина со своей стороны обязана предоставить Газпрому мощности под прокачку. Российская компания может поставлять и меньше газа, но обязана полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу «качай или плати».
С 11 мая украинская сторона прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа». Газпром заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.
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Поставки российского газа в Финляндию прекратились
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Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России, сообщила финская газотранспортная компания Gasgrid Finland.
Поставки прекращены в 7.00, передает РИА «Новости».
Финский оператор газотранспортной системы подтвердил, что Газпром приостановил поставки, передает Reuters.
«Поставки газа через точку входа «Иматра» были прекращены», – сообщила Gasgrid Finland. В сообщении также говорится, что «количество газа, необходимое финскому газовому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector в соответствии с заявками, сделанными участниками рынка», передает ТАСС.
Напомним, финская государственная газовая компания Gasum отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.
Финское министерство занятости и экономики обещало, что потребности в газе бытовых потребителей могут быть удовлетворены в любой ситуации, равно как и потребности основных служб общества. При этом отмечалось, что «положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным». Так, «некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector» между Финляндией и Эстонией. Кроме того, в Финляндию будет поставляться СПГ
Кроме того, Финляндия рассчитывает, что осенью будет закончено строительство терминала СПГ в Хамине. Арендовано судно-терминал СПГ, финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. При этом терминал собираются ввести в эксплуатацию к зиме.
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Лавров раскритиковал реакцию Запада из-за обращения Мали за помощью к России
Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Их недовольство (Франции) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться», – передает РИА «Новости» слова министра на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
По его словам, Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны.
«Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры», – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов.
«Особое внимание уделили практическим аспектам организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов», – сказал Лавров по итогам переговоров с Диопом.
Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена «хорошая динамика военных и военно-технических связей».
Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что в Мали произошла попытка госпереворота, ее совершили «поддерживаемые Западом» офицеры.
Напомним, правительство Мали решило денонсировать соглашение с Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года ввиду «вопиющего нарушения» национального суверенитета республики французскими военными. В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали.
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«Газпром экспорт» назвал дату прекращения поставок газа в Финляндию
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«Газпром экспорт» 21 мая приостановит поставки газа финской компании Gasum в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ, сообщили в «Газпром экспорте».
«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газум» о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента России]», – приводит ТАСС сообщение.
В ответ на то, что Gasum инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа, в «Газпром экспорте» заявили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами.
Ранее сообщалось, что финская государственная газовая компания Gasum отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.
По данным финской компании, поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 7.00 21 мая.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании Gasum о том, что она не будет выполнять требование об оплате в рублях, заявил, что Россия не будет никому поставлять газ бесплатно.
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Названы страны Европы с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
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Наибольший рост потребительских цен в Европейском союзе наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.
Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%. В Литве этот показатель достиг 16,8%, в Болгарии – 14,4%, в Чехии – 14,2%, в Румынии – 13,8%, в Латвии – 13%, в Польше – 12,4%, передает РИА «Новости».
«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», – говорится в статье.
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители. «Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», – пишет FT.
При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70% из-за обвала курса лиры.
По прогнозу Bloomberg, экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли
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Выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут проводиться только в рублях, сообщил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Соответствующие поправки будут подготовлены ко второму чтению законопроекта о «разводе» с ЕСПЧ.
«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета – Комитету министров – на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. После выхода России из СЕ Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против нашей страны.
Госдума на пленарном заседании в среду, 18 мая, приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
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Премьер Польши призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти
Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, общаясь с молодежью.
Моравецкий заявил, что Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями на Украине. «Они должны этим поделиться», – сказал Моравецкий, призвав молодых людей писать об этом своим друзьям в Норвегии, сообщает ТАСС.
«Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит 100 млрд евро. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», – добавил польский премьер.
Агентство Bloomberg передает слова Моравецкого так: «Норвегия должна поделиться своей гигантской прибылью от высоких цен на нефть и газ особенно с Украиной». «Почему мы должны платить Норвегии за газ в пять раз больше, чем год назад? Это нездоровая ситуация. Это косвенное хищничество на войне, развязанной Путиным», - заявил польский премьер.
Слова польского премьера в воскресенье спровоцировали волну комментариев. В правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине. Оппозиция критикует высказывания главы правительства, подчеркивая, что они могут негативно отразиться на отношениях Польши и Норвегии.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Матеуша Моравецкого, заметила, что «доходы Киева - это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы».
Ранее во Франции заявили, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны не смогут заменить поставки природного газа из России в Европу в долгосрочной перспективе.
Британцев предупредили об угрозе «топливной нищеты»
Около 40% британских семей будут жить в «топливной нищете», если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.
«Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3 тыс. фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.
Ранее опрос, проведенный агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, еще 27% – пропускают прием пищи.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Инфляционное давление, заявляли в Банке Англии, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%. Местные СМИ писали, что «золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцев призывали готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.
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Германия и Италия разрешили компаниям платить за газ в рублях
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Власти Германии и Италии сообщили компаниям в своих странах, что те могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России, сообщают информационные агентства.
Немецкие власти сообщили импортерам, что можно открывать счета без нарушения санкций. По словам источников Reuters, Берлин действовал в тесной координации с ЕС. Как заявил источник, власти Италии тоже контактировали с Еврокомиссией, получив «разъяснения, как законно покупать российский газ». Подчеркивается, что это произошло до того, как Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в Газпромбанке в рублях и евро, передает РИА «Новости».
Напомним, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что контракты с Газпромом на поставки газа, которые теперь должны оплачиваться в рублях, имеют около 54 компаний, половина из них уже открыла счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Как сообщал на прошлой неделе Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
Австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Итальянская энергетическая компания Eni также сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
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