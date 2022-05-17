Путин: ЕС отказывается от энергоносителей из РФ в ущерб собственной экономике

Непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике, заявил президент России Владимир Путин.

Он в качестве примера отметил, что западными странами не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, создаются проблемы на фрахте и других направлениях, которые «необходимы для того, чтобы обеспечить своевременно и в нужном объеме инвестирование в отрасль».

«Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике и прежде всего, конечно, в углеводородах», – передает его слова ТАСС.

Путин пояснил, что Европа ставит задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимание на урон собственной экономике. При этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена.

Глава государства отметил, что Запад пытается прикрыть свои ошибки, списывая на Россию ситуацию с «энергетической инфляцией». По его словам, рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

Путин подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством».

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – добавил глава государства.

Кроме того, отметил глава государства, политики на Западе спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата и занижали значимость традиционной энергетики.

«По сути так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды», – сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.

Между тем в США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека.