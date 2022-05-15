Экономике ЕС предрекли рецессию на фоне санкций против России

Экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций, сообщило агентство Bloomberg.

«Рецессия – слово, которого стараются избегать центральные банки и политические лидеры. По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе», – говорится в публикации, передает «Прайм».

Издание уточняет, что Европейский Центробанк сохраняет оптимистичный настрой, однако существуют сомнения, что удастся исправить ситуацию. В частности, об этом свидетельствует усугубляющийся энергетический кризис в Европе, а также высокая инфляция. Все это происходит, в том числе, из-за антироссийских санкций, которые бьют по экономике Европы.

«Европейские заводы подают признаки бедствия на фоне рекордного роста цен и сокращения спроса, усугубляющегося из-за строгих локдаунов в Китае», – пишет Bloomberg.

Ранее миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине.

Также Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».