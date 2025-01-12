Путин поручил усилить надзор за поставками вооружений в войска

Путин заявил о дальнейшем системном надзоре за поставками вооружений в войска

Tекст: Максим Попов

Президент Владимир Путин обратился с видеообращением по случаю Дня работника прокуратуры, в котором отметил усиление надзора за оборонной сферой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что прокуроры сделали многое в этом направлении, уделяя особое внимание контролю за плановыми поставками вооружений и техники в войска.

Путин поручил продолжать эту работу системно, координируя усилия с другими ведомствами. «Прошу и дальше вести работу в этой сфере системно», – заявил российский лидер, акцентируя внимание на важности координации действий в этой области.

Такая мера, по его словам, необходима для обеспечения надлежащего уровня безопасности и эффективности обороноспособности страны. Это подчеркивает важность роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка в оборонно-промышленном комплексе.

До этого Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии.