Лавров: События в Сирии связаны с бездействием властей

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, почти 10 лет политический процесс в стране тормозился, что во многом связано с искушением сирийских властей «ничего не менять», передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия считала это неправильным и настаивала на возобновлении работы Конституционного комитета, созданного по инициативе Москвы. Однако сирийское руководство не проявляло желания возобновить его деятельность.

Лавров также отметил, что страны Персидского залива считают важным подключение России, Китая и Ирана к диалогу по Сирии. Министр рассказал, что обсуждал эту тему с коллегами из Турции и стран Залива. Они уже провели вторую встречу с участием арабов, Турции и некоторых западных стран и выступают за широчайшее международное участие в процессе.

Министр добавил, что уход России с Ближнего Востока не обсуждается. По его словам, российское посольство в Дамаске продолжает свою работу, поддерживая контакты с новыми властями Сирии, и Россия хочет быть полезной в нормализации обстановки в стране.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

В воскресенье министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили дальнейшие шаги по поддержке сирийского урегулирования, уделив внимание инклюзивному национальному диалогу с участием всех сторон.