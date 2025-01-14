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Кириенко объявил о старте конкурса социальных архитекторов в России
В России началась регистрация на конкурс социальных архитекторов, направленный на поддержку и развитие социальных проектов с участием граждан старше 18 лет.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во вторник на площадке Национального центра «Россия» объявил о старте конкурса социальных архитекторов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Мероприятие проводится для развития новых механизмов участия граждан в жизни страны. Кириенко подчеркнул, что конкурс ориентирован на выявление и поддержку талантливых молодых людей, способных реализовать значимые социальные проекты.
Конкурс включает в себя дистанционную и очную части, а оценивать участников будет экспертный совет. Конкурсанты смогут проявить себя в пяти направлениях: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Зарегистрироваться на участие могут граждане России старше 18 лет.
Организаторами мероприятия выступают автономная некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Регистрация участников открыта до 11 февраля 2025 года.
Сергей Кириенко отметил, что конкурс знаменует собой новую тенденцию в российском обществе. В рамках мероприятия планируется предоставить участникам возможность не только заявить о себе, но и получить поддержку в виде обучения и наставничества. «Это новый шаг в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук в России», – добавил Кириенко.